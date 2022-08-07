В Україні такі неприємності як діарея, блювання та болі в животі прийнято пояснювати тим, що “щось не те з’їв” або “отруєнням”. Проте насправді дуже часто “отруєнням” люди називають вірусні інфекції. Одним із найрозповсюдженіших вірусів, який завдає нам клопоту, є ротавірус.

Ротавірусна інфекція — одна з найчастіших причин тяжкої діареї, особливо в дітей.

Ротавірус – дуже заразний. Особливо часто він зустрічається в дітей. До того, як наука винайшла вакцину, більшість дітей віком до 5 років була інфікована ротавірусом хоча б один раз.

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Як правило, інкубаційний період триває 2 дні. Часто люди дійсно пов’язують неприємні симптоми з походом до ресторану, замовленням піці тощо.

Ротавірус передається фекально-оральним шляхом. Ось чому потрібно мити руки після відвідування туалету та не облизувати чужі іграшки, бо вони можуть належати інфікованій дитині.

Є дані, що ротавірус зберігає життєздатність на поверхнях до декількох днів.

Найбільш небезпечним у ротавірусній інфекції є зневоднення. Оскільки специфічного лікування немає, то дитину потрібно просто відпоювати.

В ідеалі для цього потрібні електроліти — спеціальні розчини, які відновлюють водно-електролітний баланс. Та медикаменти мають специфічний смак, тому якщо маленька дитина відмовляється їх пити, краще відпоїти будь-чим, але запобігти зневодненню.

Бувають випадки, коли зі зневодненням через ротавірусну інфекцію у домашніх умовах не впоратись, і тоді потрібна госпіталізація. У групі ризику — немовлята.

Симптоми ротавірусної хвороби

Симптоми ротавірусу виникають раптово, це:

діарея

блювота

сухість в роті

відсутність апетиту

відсутність сечовипускання

плач без сліз

сильна млявість

іноді підвищення температури.

Ось чому немовлятам обов’язково потрібне щеплення проти ротавірусної інфекції.

Як відрізнити харчове отруєння від ротавірусної інфекції

Це далеко не завжди легко зробити суто симптоматично, проте деякі відмінності можуть бути. Наприклад, якщо симптоми при ротавірусній інфекції з’являються, як правило, за 48 годин, то харчове отруєння може стартувати й через декілька годин після вживання зіпсованої їжі.

Часто харчове отруєння спричиняють бактерії, тому вам можуть знадобитись антибіотики, ротавірусну хворобу антибіотиками не лікують.