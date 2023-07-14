Вздутие живота — это не что иное, как усиленное газообразование. Во многом подобное состояние провоцирует неправильное питание.
Спортивный диетолог и нутрициолог из Новой Зеландии Крутика Нанавати предлагает своим пациентам, страдающим этой проблемой, исключить из рациона четыре продукта. Или хотя бы употреблять их с осторожностью.
Это — молочные продукты, искусственные подсластители, лук и чеснок.
Исключив эти распространенные триггеры вздутия живота из своего рациона, вы сможете добиться более комфортного и здорового самочувствия.
Бороться с хроническим вздутием живота может быть несколько обременительно, но внесение изменений в свой рацион однозначно улучшит здоровье кишечника.
- Молочные продукты
Некоторым людям может быть трудно переваривать молочные продукты из-за лактозы, сахара, содержащегося в молоке. Недостаток фермента лактазы, расщепляющего лактозу, может привести к газообразованию и вздутию живота.
— Причем, усиленное газообразование может возникнуть даже после кофе с молоком или тарелки макарон с творогом, — говорит Нанавати.
Может помочь сокращение потребления молочных продуктов или использование безмолочных альтернатив.
- Искусственные подсластители
Их часто используют как заменитель сахара, особенно в, так называемых, диетических продуктах. Хотя сахар, безусловно, представляет широкий спектр рисков для здоровья, искусственные подсластители, к сожалению, не намного лучше.
— Искусственные подсластители не полностью усваиваются организмом, что приводит к расстройству пищеварения и брожению в кишечнике, — предупреждает Нанавати.
Как результат — чрезмерное газообразование и неприятное вздутие живота.
3 и 4. Лук и чеснок
Нутрициолог объединяет их, потому что они имеют схожее действие на кишечник.
По словам Нанавати, и тот, и другой овощ содержат фруктаны, тип углеводов, которые трудно расщепляются в тонком кишечнике.
— Употребление слишком большого количества лука и чеснока может привести к увеличению количества производимого газа, — предупреждает диетолог.
Но следует помнить, что лучший способ добиться оптимального здоровья кишечника и разобраться в проблемах с пищеварением — это поговорить с врачом.
Источник: SheFinds