Вздутие живота — это не что иное, как усиленное газообразование. Во многом подобное состояние провоцирует неправильное питание.

Спортивный диетолог и нутрициолог из Новой Зеландии Крутика Нанавати предлагает своим пациентам, страдающим этой проблемой, исключить из рациона четыре продукта. Или хотя бы употреблять их с осторожностью.

Это — молочные продукты, искусственные подсластители, лук и чеснок.

Исключив эти распространенные триггеры вздутия живота из своего рациона, вы сможете добиться более комфортного и здорового самочувствия.

Бороться с хроническим вздутием живота может быть несколько обременительно, но внесение изменений в свой рацион однозначно улучшит здоровье кишечника.

Молочные продукты

Некоторым людям может быть трудно переваривать молочные продукты из-за лактозы, сахара, содержащегося в молоке. Недостаток фермента лактазы, расщепляющего лактозу, может привести к газообразованию и вздутию живота.

— Причем, усиленное газообразование может возникнуть даже после кофе с молоком или тарелки макарон с творогом, — говорит Нанавати.

Может помочь сокращение потребления молочных продуктов или использование безмолочных альтернатив.

Искусственные подсластители

Их часто используют как заменитель сахара, особенно в, так называемых, диетических продуктах. Хотя сахар, безусловно, представляет широкий спектр рисков для здоровья, искусственные подсластители, к сожалению, не намного лучше.

— Искусственные подсластители не полностью усваиваются организмом, что приводит к расстройству пищеварения и брожению в кишечнике, — предупреждает Нанавати.

Как результат — чрезмерное газообразование и неприятное вздутие живота.

3 и 4. Лук и чеснок

Нутрициолог объединяет их, потому что они имеют схожее действие на кишечник.

По словам Нанавати, и тот, и другой овощ содержат фруктаны, тип углеводов, которые трудно расщепляются в тонком кишечнике.

— Употребление слишком большого количества лука и чеснока может привести к увеличению количества производимого газа, — предупреждает диетолог.

Но следует помнить, что лучший способ добиться оптимального здоровья кишечника и разобраться в проблемах с пищеварением — это поговорить с врачом.

Источник: SheFinds