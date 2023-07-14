Здуття живота – це не що інше, як посилене газоутворення. Великою мірою подібний стан провокує неправильне харчування.

Спортивна дієтологиня і нутриціолог з Нової Зеландії Крутіка Нанаваті пропонує своїм пацієнтам, які страждають на цю проблему, виключити з раціону чотири продукти. Або хоча б вживати їх з обережністю.

Це – молочні продукти, штучні підсолоджувачі, цибуля і часник.

Виключивши ці поширені тригери здуття живота зі свого раціону, ви зможете домогтися більш комфортного і здорового самопочуття.

Боротися з хронічним здуттям живота може бути дещо обтяжливо, але внесення змін до свого раціону допоможе поліпшити здоров’я кишечника.

Молочні продукти

Деяким людям може бути важко перетравлювати молочні продукти через лактозу, цукор, що міститься в молоці. Нестача ферменту лактази, що розщеплює лактозу, може призвести до газоутворення і здуття живота.

– Причому, посилене газоутворення може виникнути навіть після кави з молоком або тарілки макаронів із сиром, – каже Нанаваті.

Може допомогти скорочення споживання молочних продуктів або використання безмолочних альтернатив.

Штучні підсолоджувачі

Їх часто використовують як замінник цукру, особливо в так званих, дієтичних продуктах. Хоча цукор, безумовно, становить широкий спектр ризиків для здоров’я, штучні підсолоджувачі, на жаль, не набагато кращі.

– Штучні підсолоджувачі не повністю засвоюються організмом, що призводить до розладу травлення і бродіння в кишечнику, – попереджає Нанаваті.

Як результат – надмірне газоутворення і неприємне здуття живота.

3 и 4. Цибуля та часник

Нутриціолог об’єднує їх, бо вони мають схожу дію на кишківник.

За словами Нанаваті, і той, і інший овоч містять фруктани, тип вуглеводів, які важко розщеплюються в тонкому кишечнику.

– Вживання занадто великої кількості цибулі та часнику може призвести до збільшення кількості виробленого газу, – попереджає дієтолог.

Але слід пам’ятати, що найкращий спосіб домогтися оптимального здоров’я кишківника і розібратися в проблемах із травленням – це поговорити з лікарем.

Джерело: SheFinds