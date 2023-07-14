Здуття живота – це не що інше, як посилене газоутворення. Великою мірою подібний стан провокує неправильне харчування.
Спортивна дієтологиня і нутриціолог з Нової Зеландії Крутіка Нанаваті пропонує своїм пацієнтам, які страждають на цю проблему, виключити з раціону чотири продукти. Або хоча б вживати їх з обережністю.
Це – молочні продукти, штучні підсолоджувачі, цибуля і часник.
Виключивши ці поширені тригери здуття живота зі свого раціону, ви зможете домогтися більш комфортного і здорового самопочуття.
Боротися з хронічним здуттям живота може бути дещо обтяжливо, але внесення змін до свого раціону допоможе поліпшити здоров’я кишечника.
- Молочні продукти
Деяким людям може бути важко перетравлювати молочні продукти через лактозу, цукор, що міститься в молоці. Нестача ферменту лактази, що розщеплює лактозу, може призвести до газоутворення і здуття живота.
– Причому, посилене газоутворення може виникнути навіть після кави з молоком або тарілки макаронів із сиром, – каже Нанаваті.
Може допомогти скорочення споживання молочних продуктів або використання безмолочних альтернатив.
- Штучні підсолоджувачі
Їх часто використовують як замінник цукру, особливо в так званих, дієтичних продуктах. Хоча цукор, безумовно, становить широкий спектр ризиків для здоров’я, штучні підсолоджувачі, на жаль, не набагато кращі.
– Штучні підсолоджувачі не повністю засвоюються організмом, що призводить до розладу травлення і бродіння в кишечнику, – попереджає Нанаваті.
Як результат – надмірне газоутворення і неприємне здуття живота.
3 и 4. Цибуля та часник
Нутриціолог об’єднує їх, бо вони мають схожу дію на кишківник.
За словами Нанаваті, і той, і інший овоч містять фруктани, тип вуглеводів, які важко розщеплюються в тонкому кишечнику.
– Вживання занадто великої кількості цибулі та часнику може призвести до збільшення кількості виробленого газу, – попереджає дієтолог.
Але слід пам’ятати, що найкращий спосіб домогтися оптимального здоров’я кишківника і розібратися в проблемах із травленням – це поговорити з лікарем.
Джерело: SheFinds