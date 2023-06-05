Эндокринолог-диетолог Анастасия Соколова в комментарии украинскому информагентству рассказала об основных принципах здорового питания и объяснила, что такое психологическая орторексия.

По словам Анастасии, один из главных принципов здорового питания — сбалансированность. Под этим подразумевается прежде всего, что каждый прием пищи должен содержать белки, углеводы и полезный жир в виде мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот и достаточное количество витаминов.

Диетолог говорит, что также есть технические принципы – это продолжительность приема пищи, которая составляет не менее 15 мин для тщательного и неторопливого пережевывания пищи.

Соколова рассказала, что мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты находятся в орехах, семенах, жирных сортах морской рыбы, оливках, оливковом масле.

Эндокринолог также отметила, что резкий отказ от сладостей может спровоцировать нарушение пищевого поведения, одним из которых является психологическая орторексия – это слишком сильный акцент на здоровом питании.

— То есть это уже вывели в диагноз нарушения пищевого поведения. Поэтому еда для радости или сладости могут оставаться в рационе в виде десерта в дополнение к основному сбалансированному приему пищи, — рассказала Соколова.

Кроме того, она рассказала, можно ли употреблять фрукты и ягоды при здоровом питании.

Если есть ожирение, избыточная масса тела, то желательно отказаться от чрезмерного количества фруктов с высоким гликемическим индексом, к которым относится банан, хурма, черешня, виноград.

— Клубника, малина, ежевика, смородина, голубика – это все отличный источник клетчатки, витаминов, при этом с низким гликемическим индексом, — сказала Соколова.

Что же касается воды, то по словам врача, здесь нет общепринятой и единой нормы для всех.

По словам диетолога, в среднем, для ориентира принято 30 мл на килограмм массы тела. Но не более чем 3,5 л в сутки. Есть также и индивидуальные рекомендации при сердечной недостаточности, отеках, беременности и т. д.