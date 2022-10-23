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Почему постоянно тянет на сладкое — какие продукты могут помочь

23 октября 2022, 11:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ожирение
Источник: Depositphotos

Диетолог Ольга Стасишина в комментарии одному из ведущих информационных агентств рассказала, почему многих так тянет на сладкое и как избавиться от этой пищевой зависимости.

— Осенью наш организм инстинктивно начинает накапливать запасы. Кроме того, мозг на эмоционально подавленном фоне начинает искать радость именно в еде, потому что это проще, — говорит специалист по питанию.

И объясняет, что за синтез серотонина – гормона счастья и хорошего настроения — отвечает триптофан. Это аминокислота, которую организм не может самостоятельно синтезировать, а получает только из пищи.

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По словам диетолога, серотонин нужен для производства мелатонина – гормона, который помогает лучше спать, обеспечивает адаптацию к сменам дня и ночи, подавляет беспокойный сон. Также триптофан уменьшает аппетит и тягу к сладкому, а для женщин незаменим при проявлениях ПМС, раздражения и для улучшения самочувствия при менопаузе.

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Низкий уровень серотонина и его производителя – триптофана, приводят к депрессивному настроению, занижению энергичности, головным болям, расстройству сна, появлению тяги к сладкому, ухудшению памяти и концентрации внимания, — говорит Ольга Стасишина.

Именно поэтому, по ее словам, важными, особенно в холодное время года, является наличие в рационе продуктов питания, которые содержат триптофан.

Продукты, которые помогут избавиться от тяги к сладкому:

  • нежирные сорта мяса, особенно индейка и говядина;
  • рыба и морепродукты. Употребление даже двух порций рыбных продуктов в неделю способно обеспечить нормальный уровень триптофана в организме;
  • яйца, но не жареные. Не стоит забывать о норме, для мужчин – три штуки в день, для женщин – два целых яйца и один белок;
  • овощи: зеленые листовые, помидоры, перец болгарский, перец чили, свекла, брокколи, цветная капуста, сельдерей;
  • зерновые и семечки тыквы или подсолнечника. Норма на перекус – до 25 г на порцию;
  • фрукты, особенно бананы, авокадо и хурма;
  • темный шоколад, не менее 70%;
  • орехи, предварительно замоченные хотя бы на пять часов.

Источник
УНН
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