Диетолог Ольга Стасишина в комментарии одному из ведущих информационных агентств рассказала, почему многих так тянет на сладкое и как избавиться от этой пищевой зависимости.
— Осенью наш организм инстинктивно начинает накапливать запасы. Кроме того, мозг на эмоционально подавленном фоне начинает искать радость именно в еде, потому что это проще, — говорит специалист по питанию.
И объясняет, что за синтез серотонина – гормона счастья и хорошего настроения — отвечает триптофан. Это аминокислота, которую организм не может самостоятельно синтезировать, а получает только из пищи.
По словам диетолога, серотонин нужен для производства мелатонина – гормона, который помогает лучше спать, обеспечивает адаптацию к сменам дня и ночи, подавляет беспокойный сон. Также триптофан уменьшает аппетит и тягу к сладкому, а для женщин незаменим при проявлениях ПМС, раздражения и для улучшения самочувствия при менопаузе.
— Низкий уровень серотонина и его производителя – триптофана, приводят к депрессивному настроению, занижению энергичности, головным болям, расстройству сна, появлению тяги к сладкому, ухудшению памяти и концентрации внимания, — говорит Ольга Стасишина.
Именно поэтому, по ее словам, важными, особенно в холодное время года, является наличие в рационе продуктов питания, которые содержат триптофан.
Продукты, которые помогут избавиться от тяги к сладкому:
- нежирные сорта мяса, особенно индейка и говядина;
- рыба и морепродукты. Употребление даже двух порций рыбных продуктов в неделю способно обеспечить нормальный уровень триптофана в организме;
- яйца, но не жареные. Не стоит забывать о норме, для мужчин – три штуки в день, для женщин – два целых яйца и один белок;
- овощи: зеленые листовые, помидоры, перец болгарский, перец чили, свекла, брокколи, цветная капуста, сельдерей;
- зерновые и семечки тыквы или подсолнечника. Норма на перекус – до 25 г на порцию;
- фрукты, особенно бананы, авокадо и хурма;
- темный шоколад, не менее 70%;
- орехи, предварительно замоченные хотя бы на пять часов.