Диетолог Ольга Стасишина в комментарии одному из ведущих информационных агентств рассказала, почему многих так тянет на сладкое и как избавиться от этой пищевой зависимости.

— Осенью наш организм инстинктивно начинает накапливать запасы. Кроме того, мозг на эмоционально подавленном фоне начинает искать радость именно в еде, потому что это проще, — говорит специалист по питанию.

И объясняет, что за синтез серотонина – гормона счастья и хорошего настроения — отвечает триптофан. Это аминокислота, которую организм не может самостоятельно синтезировать, а получает только из пищи.

По словам диетолога, серотонин нужен для производства мелатонина – гормона, который помогает лучше спать, обеспечивает адаптацию к сменам дня и ночи, подавляет беспокойный сон. Также триптофан уменьшает аппетит и тягу к сладкому, а для женщин незаменим при проявлениях ПМС, раздражения и для улучшения самочувствия при менопаузе.

Сейчас смотрят

— Низкий уровень серотонина и его производителя – триптофана, приводят к депрессивному настроению, занижению энергичности, головным болям, расстройству сна, появлению тяги к сладкому, ухудшению памяти и концентрации внимания, — говорит Ольга Стасишина.

Именно поэтому, по ее словам, важными, особенно в холодное время года, является наличие в рационе продуктов питания, которые содержат триптофан.

Продукты, которые помогут избавиться от тяги к сладкому: