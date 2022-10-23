Дієтолог Ольга Стасишина в коментарі одному з провідних інформаційних агентств розповіла, чому багатьох так тягне на солодке і як позбутися цієї харчової залежності.
– Восени наш організм інстинктивно починає накопичувати запаси. Крім того, мозок на емоційно пригніченому тлі починає шукати радість саме в їжі, тому що це простіше, – говорить фахівець з харчування.
І пояснює, що за синтез серотоніну – гормону щастя і гарного настрою – відповідає триптофан. Це амінокислота, яку організм не може самостійно синтезувати, а отримує тільки з їжі.
За словами дієтолога, серотонін потрібен для виробництва мелатоніну – гормону, який допомагає краще спати, забезпечує адаптацію до змін дня і ночі, пригнічує неспокійний сон. Також триптофан зменшує апетит і тягу до солодкого, а для жінок незамінний при проявах ПМС, роздратування і поліпшення самопочуття при менопаузі.
– Низький рівень серотоніну і його виробника – триптофану, призводять до депресивного настрою, заниження енергійності, головних болів, розладу сну, появи тяги до солодкого, погіршення пам’яті і концентрації уваги, – говорить Ольга Стасишина.
Саме тому, за її словами, важливими, особливо в холодну пору року, є наявність в раціоні продуктів харчування, які містять триптофан.
Продукти, які допоможуть позбутися від тяги до солодкого:
- нежирні сорти м’яса, особливо індичка і яловичина;
- риба і морепродукти. Вживання навіть двох порцій рибних продуктів на тиждень здатне забезпечити нормальний рівень триптофану в організмі;
- яйця, але не смажені. Не варто забувати про норму, для чоловіків – три штуки на день, для жінок – два цілих яйця і один білок;
- овочі: зелені листові, помідори, перець болгарський, перець чилі, буряк, броколі, цвітна капуста, селера;
- зернові і насіння гарбуза або соняшнику. Норма на перекус – до 25 г на порцію;
- фрукти, особливо банани, авокадо і хурма;
- темний шоколад, не менше 70%;
- горіхи, попередньо замочені хоча б на п’ять годин.