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Чому постійно тягне на солодке, що робити, які продукти можуть допомогти

23 Жовтня 2022, 11:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ожирение
Джерело: Depositphotos

Дієтолог Ольга Стасишина в коментарі одному з провідних інформаційних агентств розповіла, чому багатьох так тягне на солодке і як позбутися цієї харчової залежності.

– Восени наш організм інстинктивно починає накопичувати запаси. Крім того, мозок на емоційно пригніченому тлі починає шукати радість саме в їжі, тому що це простіше, – говорить фахівець з харчування.

І пояснює, що за синтез серотоніну – гормону щастя і гарного настрою – відповідає триптофан. Це амінокислота, яку організм не може самостійно синтезувати, а отримує тільки з їжі.

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За словами дієтолога, серотонін потрібен для виробництва мелатоніну – гормону, який допомагає краще спати, забезпечує адаптацію до змін дня і ночі, пригнічує неспокійний сон. Також триптофан зменшує апетит і тягу до солодкого, а для жінок незамінний при проявах ПМС, роздратування і поліпшення самопочуття при менопаузі.

– Низький рівень серотоніну і його виробника – триптофану, призводять до депресивного настрою, заниження енергійності, головних болів, розладу сну, появи тяги до солодкого, погіршення пам’яті і концентрації уваги, – говорить Ольга Стасишина.

Саме тому, за її словами, важливими, особливо в холодну пору року, є наявність в раціоні продуктів харчування, які містять триптофан.

Продукти, які допоможуть позбутися від тяги до солодкого:

  • нежирні сорти м’яса, особливо індичка і яловичина;
  • риба і морепродукти. Вживання навіть двох порцій рибних продуктів на тиждень здатне забезпечити нормальний рівень триптофану в організмі;
  • яйця, але не смажені. Не варто забувати про норму, для чоловіків – три штуки на день, для жінок – два цілих яйця і один білок;
  • овочі: зелені листові, помідори, перець болгарський, перець чилі, буряк, броколі, цвітна капуста, селера;
  • зернові і насіння гарбуза або соняшнику. Норма на перекус – до 25 г на порцію;
  • фрукти, особливо банани, авокадо і хурма;
  • темний шоколад, не менше 70%;
  • горіхи, попередньо замочені хоча б на п’ять годин.

Джерело
УНН
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