Експерти онлайн-платформи Бережи себе розвінчали п’ять, найбільш поширених міфів про зуби і догляд за ними, які позначаються на оплаті послуг стоматолога.

Міф №1. Все залежить від генетики. Якщо погана генетика, то, моявляв, чисть-не чисть зуби, а вони все одно будуть псуватися.

Факт. Не те щоб міф, але не зовсім правда. Звичайно, вплив генів на здоров’я зубів є. Але, як і все в нашому організмі, стан здоров’я – це поєднання впливу спадкових і набутих факторів.

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– Існують каріозні пошкодження зубів і некаріозні. І коли ми говоримо саме про карієс, то виникає він через погану гігієни. Також на стан зубів впливає наше харчування, – каже стоматолог Катерина Жмурко.

Так що гігієна і здоровий спосіб життя все ж дозволяють заощадити на стоматологах, навіть якщо у вашої мами чи тата теж були “погані зуби”.

Міф №2. Молочні зуби не потрібно лікувати, мовляв, все одно випадуть.

Факт. Категорично ні, каже стоматолог. Якщо ви подивитесь на будову молочного зуба, то побачите, що він істотно нічим не відрізняється від постійного. І якщо не лікувати молочний зуб, він буде хворіти.

А ще молочні зуби – це фундамент для зубів постійних. Якщо молочні зуби не лікувати, то 90%, що з часом виникнуть проблеми і з постійними. Наприклад, вони можуть прорізатися вже ураженими. Або гірше: зачаток постійного зуба може загинути, і зуб так і не проріжеться.

Міф №3. Молочні зуби можна лікувати без анестезії.

Факт. Ці жахи слід забути, як і багато інших пережитків радянської медицини. Як уже згадувалося вище, молочні зуби мало чим відрізняються від постійних. А це означає, що вони болять.

– Молочні зуби мають нерви. Але на відміну від постійного зуба, структура молочного дуже пориста. Це заважає лікарю адекватно оцінити, наскільки глибока поразка. Так що місцева анестезія при лікуванні молочних зубів – обов’язкова , – переконує лікар.

Міф №4 карієс виникає через вживання солодкого.

Факт. Не все так просто. Цукор робить свій вплив на здоров’я зубів. Але не цей вуглевод змушує їх хворіти. Просто цукром харчуються бактерії, які викликають потім карієс. Ці бактерії виділяють кислоту, яка й псує зуби.

Крім того, бактерії люблять не тільки цукор, але і крохмалисту їжу. Якщо ви будете чистити зуби або хоча б обполіскувати порожнину рота після їжі (особливо солодкої), то це знизить ризики розвитку карієсу.

Міф №5. Використовувати нитку для зубів – необов’язково.

Факт. Всі стоматологи наполягають: якщо хоча б раз на день використовувати, крім щітки і пасти, ще й нитку для зубів, це додасть 100 балів до здоров’я зубів. Зубна нитка допомагає прибрати до 80% зубного нальот

Джерело: Бережи себе