Эксперты онлайн-платформы Береги себя развенчали пять, наиболее распространенных мифов о зубах и уходе за ними, которые сказываются на оплате услуг стоматолога.

Миф №1. Все зависит от генетики. Если плохая генетика, то чисть-не чисть зубы, а они все равно будут портиться.

Факт. Не то чтобы миф, но не совсем правда. Конечно, влияние генов на здоровье зубов есть. Но, как и все в нашем организме, состояние здоровья – это сочетание влияния наследственных и приобретенных факторов.

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— Существуют кариозные повреждения зубов и некариозные. И когда мы говорим именно о кариесе, то возникает он из-за плохой гигиены. Также на состояние зубов влияет наше питание, – говорит стоматолог Екатерина Жмурко.

Так что гигиена и здоровый образ жизни все же позволяют сэкономить на стоматологах, даже если у вашей мамы или папы тоже были “плохие зубы”.

Миф №2. Молочные зубы не нужно лечить, дескать, все равно выпадут.

Факт. Категорически нет, говорит стоматолог. Если вы посмотрите на строение молочного зуба, то увидите, что он существенно ничем не отличается от постоянного. И если не лечить молочный зуб, он будет болеть.

А еще молочные зубы – это фундамент для зубов постоянных. Если молочные зубы не лечить, то 90%, что со временем возникнут проблемы и с постоянными. К примеру, они могут прорезаться уже пораженными. Или хуже: зачаток постоянного зуба может погибнуть, и зуб так и не прорежется.

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Миф №3. Молочные зубы можно лечить без анестезии.

Факт. Эти ужасы следует забыть как и многие другие пережитки советской медицины. Как уже упоминалось выше, молочные зубы мало чем отличаются от постоянных. А это значит, что они болят.

— Молочные зубы имеют нервы. Но в отличие от постоянного зуба, структура молочного очень пористая. Это мешает врачу адекватно оценить, насколько глубоко поражение. Так что местная анестезия при лечении молочных зубов — обязательная , — убеждает врач.

Миф №4 Кариес возникает из-за употребления сладкого.

Факт. Не все так просто. Сахар оказывает свое влияние на здоровье зубов. Но не этот углевод вынуждает их болеть. Просто сахаром питаются бактерии, которые вызывают потом кариес. Эти бактерии выделяют кислоту, которая и портит зубы.

Кроме того, бактерии любят не только сахар, но и крахмалистую пищу. Если вы будете чистить зубы или хотя бы ополаскивать полость рта после еды (особенно сладкой), то это снизит риски развития кариеса.

Миф №5. Использовать нить для зубов – необязательно.

Факт. Все стоматологи призывают: если хотя бы раз в день использовать, кроме щетки и пасты, еще и нить для зубов, это добавит 100 баллов к здоровью зубов. Зубная нить помогает убрать до 80% зубного налета.

Источник: Береги себя