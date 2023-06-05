Ендокринолог-дієтолог Анастасія Соколова в коментарі українському інформагентству розповіла про основні принципи здорового харчування і пояснила, що таке психологічна орторексія.

За словами Анастасії, один із головних принципів здорового харчування – збалансованість. Під цим мається на увазі насамперед те, що кожен прийом їжі має містити білки, вуглеводи та корисний жир у вигляді мононенасичених і поліненасичених жирних кислот і достатню кількість вітамінів.

Дієтолог каже, що також є технічні принципи – це тривалість прийому їжі, яка становить щонайменше 15 хв для ретельного та неквапливого пережовування їжі.

Соколова розповіла, що мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти містяться в горіхах, насінні, жирних сортах морської риби, оливках, оливковій олії.

Ендокринолог також зазначила, що різка відмова від солодощів може спровокувати порушення харчової поведінки, одним із яких є психологічна орторексія – це занадто сильний акцент на здоровому харчуванні.

– Тобто це вже вивели в діагноз порушення харчової поведінки. Тому їжа для радості або солодощі можуть залишатися в раціоні у вигляді десерту на додачу до основного збалансованого прийому їжі, – розповіла Соколова.

Крім того, вона розповіла, чи можна вживати фрукти та ягоди за здорового харчування.

Якщо є ожиріння, надлишкова маса тіла, то бажано відмовитися від надмірної кількості фруктів із високим глікемічним індексом, до яких належать банан, хурма, черешня, виноград.

– Полуниця, малина, ожина, смородина, лохина – це все чудове джерело клітковини, вітамінів, при цьому з низьким глікемічним індексом, – сказала Соколова.

А щодо води, то, за словами лікарки, тут немає загальноприйнятої і єдиної норми для всіх.

За словами дієтолога, в середньому, для орієнтиру прийнято 30 мл на кілограм маси тіла. Але не більше ніж 3,5 л на добу. Є також і індивідуальні рекомендації у разі серцевої недостатності, набряків, вагітнлсті тощо.