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До визита к стоматологу: эксперты объяснили, как действовать, если сломался зуб

23 августа 2023, 09:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
стоматолог
Источник: Pexels

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) объяснили, что можно и нужно предпринять в ситуации, если по какой-либо причине от зуба откололся кусок или зуб полностью выпал.

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Что делать, если зуб сломался прямо сейчас:

  • если зуб вылетел из-за травмы или ушиба, приложите к лицу что-то холодное (холодное мокрое полотенце или вареники из морозильника). Это поможет избежать отека и остановит кровь;
  • выпейте обезболивающее;
  • закройте острые края сколотого зуба, оставшегося во рту, жвачкой. Так вы защитите слизистую щек и язык от случайных царапин;
  • если зуб не скололся, а выпал полностью, найдите его, если это возможно. Промойте теплой водой, чтобы удалить прилипшую грязь;
  • положите кусок в контейнер со слюной, холодным молоком или за щеку. Если возьмете его к стоматологу, возможно, получится восстановить зуб полностью.

Не откладывайте поход к стоматологу дольше, чем на несколько дней.

Источник: NHS

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