Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) объяснили, что можно и нужно предпринять в ситуации, если по какой-либо причине от зуба откололся кусок или зуб полностью выпал.

Что делать, если зуб сломался прямо сейчас:

если зуб вылетел из-за травмы или ушиба, приложите к лицу что-то холодное (холодное мокрое полотенце или вареники из морозильника). Это поможет избежать отека и остановит кровь;

выпейте обезболивающее;

закройте острые края сколотого зуба, оставшегося во рту, жвачкой. Так вы защитите слизистую щек и язык от случайных царапин;

если зуб не скололся, а выпал полностью, найдите его, если это возможно. Промойте теплой водой, чтобы удалить прилипшую грязь;

положите кусок в контейнер со слюной, холодным молоком или за щеку. Если возьмете его к стоматологу, возможно, получится восстановить зуб полностью.

Не откладывайте поход к стоматологу дольше, чем на несколько дней.

Источник: NHS