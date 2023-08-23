Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) объяснили, что можно и нужно предпринять в ситуации, если по какой-либо причине от зуба откололся кусок или зуб полностью выпал.
Что делать, если зуб сломался прямо сейчас:
- если зуб вылетел из-за травмы или ушиба, приложите к лицу что-то холодное (холодное мокрое полотенце или вареники из морозильника). Это поможет избежать отека и остановит кровь;
- выпейте обезболивающее;
- закройте острые края сколотого зуба, оставшегося во рту, жвачкой. Так вы защитите слизистую щек и язык от случайных царапин;
- если зуб не скололся, а выпал полностью, найдите его, если это возможно. Промойте теплой водой, чтобы удалить прилипшую грязь;
- положите кусок в контейнер со слюной, холодным молоком или за щеку. Если возьмете его к стоматологу, возможно, получится восстановить зуб полностью.
Не откладывайте поход к стоматологу дольше, чем на несколько дней.
Источник: NHS