Отметим сразу, что единого мнения стоматологов относительно того, когда лучше чистить зубы, до завтрака или после, нет.

— Вопрос изучался в нескольких исследованиях, но их результаты были неоднозначными и ограниченными, поэтому однозначного ответа нет. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, — говорит стоматолог и микробиолог из Университета Северной Каролины Апоэна де Агиар Рибейро.

По ее словам, для многих людей завтрак включает в себя сладкие углеводы. Хлопья, хлеб, кексы и блины — все они содержат ферментируемые углеводы, которыми любят питаться бактерии.

Сейчас смотрят

— А когда вы просыпаетесь утром, уровень бактерий во рту достигает своего пика. Вот почему у нас неприятный запах изо рта, когда мы просыпаемся, — говорит медик.

Таким образом, по ее словам, изобилующий бактериями рот и завтрак, полный сладких углеводов, означают, что условия идеальны для размножения бактерий. А бактерии выделяют кислоты, которые могут изнашивать защитную эмаль зубов, делая их более склонными к кариесу.

По мнению Агиар Рибейро, чистка зубов перед завтраком убирает эти бактерии, лишая их возможности питаться вашей едой. Кроме того, идет стимуляция выработки слюны, которая является одной из защитных сил для зубов.

И, наконец, еще один аргумент в пользу чистки зубов до завтрака состоит в том, что у вас может не хватить на это времени после еды или вы забудете о зубной щетке.

— С другой стороны, есть аргументы в пользу того, чтобы чистить зубы после завтрака, — говорит стоматолог.

По ее словам, даже если вы чистите зубы прямо перед завтраком, во рту все равно останутся бактерии, которые могут размножаться и производить кислоты во время завтрака и до конца дня.

Кроме того, фтор из вашей зубной пасты будет работать лучше в течение дня, если он не вытесняется пережевыванием пищи.

Стоматолог порекомендовала, если есть возможность, подождать хотя бы 30 минут после еды, прежде чем чистить зубы. Или хотя бы просто прополоскать рот водой.

В конечном счете решение сводится к тому, что работает именно для вас, резюмировала врач, потому что в медицинской литературе нет единого мнения по этому вопросу.