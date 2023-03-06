Зазначимо відразу, що єдиної думки стоматологів щодо того, коли краще чистити зуби, до сніданку або після, немає.

– Питання вивчалося в декількох дослідженнях, але їхні результати були неоднозначними і обмеженими, тому однозначної відповіді немає. Кожен варіант має свої плюси і мінуси, – каже стоматолог і мікробіолог з Університету Північної Кароліни Апоена де Агіар Рібейро.

За її словами, для багатьох людей сніданок включає солодкі вуглеводи. Крупи, хліб, кекси та млинці містять ферментовані вуглеводи, якими люблять харчуватися бактерії.

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– А коли ви прокидаєтеся вранці, рівень бактерій у роті досягає свого піку. Ось чому у нас неприємний запах з рота, коли ми прокидаємося, – каже медик.

Таким чином, рот, наповнений бактеріями, і сніданок, повний солодких вуглеводів, означає, що умови ідеальні для розмноження бактерій, каже вона. А бактерії виділяють кислоти, які можуть зношувати захисну емаль зубів, роблячи їх більш схильними до карієсу.

На думку Агіар Рібейро, чищення зубів перед сніданком прибирає ці бактерії, позбавляючи їх можливості харчуватися вашою їжею. Крім того, йде стимуляція вироблення слини, яка є однією із захисних сил для зубів.

І, нарешті, ще один аргумент на користь чищення зубів перед сніданком полягає в тому, що у вас може не вистачити на це часу після їжі або ви забудете про зубну щітку.

– З іншого боку, є аргументи на користь того, щоб чистити зуби після сніданку, – каже стоматолог.

Навіть якщо ви чистите зуби безпосередньо перед сніданком, у роті все одно залишаться бактерії, які можуть розмножуватися і виробляти кислоти під час сніданку та до кінця дня.

Крім того, фтор з вашої зубної пасти буде працювати краще протягом дня, якщо він не витісняється пережовуванням їжі.

Стоматолог порекомендувала, якщо є можливість, почекати хоча б 30 хвилин після їжі, перш ніж чистити зуби. Або хоча б просто прополоскати рот водою.

В кінцевому рахунку рішення зводиться до того, що працює саме для вас, резюмувала лікар, тому що в медичній літературі немає єдиної думки з цього питання.