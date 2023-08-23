Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) пояснили, що можна і потрібно зробити в ситуації, якщо з якоїсь причини від зуба відколовся шматок або зуб повністю випав.

Що робити, якщо зуб зламався просто зараз:

якщо зуб вилетів через травму або забій, прикладіть до обличчя щось холодне (холодний мокрий рушник або вареники з морозильника). Це допоможе уникнути набряку і зупинить кров;

випийте знеболювальне;

закрийте гострі краї сколеного зуба, що залишився в роті, жуйкою. Так ви захистите слизову щік і язик від випадкових подряпин;

якщо зуб не сколовся, а випав повністю, знайдіть його, якщо це можливо. Промийте теплою водою, щоб видалити прилиплий бруд;

покладіть шматок у контейнер зі слиною, холодним молоком або за щоку. Якщо візьмете його до стоматолога, можливо, вийде відновити зуб повністю.

Не відкладайте похід до стоматолога довше, ніж на кілька днів.

Джерело: NHS