Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) пояснили, що можна і потрібно зробити в ситуації, якщо з якоїсь причини від зуба відколовся шматок або зуб повністю випав.
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Що робити, якщо зуб зламався просто зараз:
- якщо зуб вилетів через травму або забій, прикладіть до обличчя щось холодне (холодний мокрий рушник або вареники з морозильника). Це допоможе уникнути набряку і зупинить кров;
- випийте знеболювальне;
- закрийте гострі краї сколеного зуба, що залишився в роті, жуйкою. Так ви захистите слизову щік і язик від випадкових подряпин;
- якщо зуб не сколовся, а випав повністю, знайдіть його, якщо це можливо. Промийте теплою водою, щоб видалити прилиплий бруд;
- покладіть шматок у контейнер зі слиною, холодним молоком або за щоку. Якщо візьмете його до стоматолога, можливо, вийде відновити зуб повністю.
Не відкладайте похід до стоматолога довше, ніж на кілька днів.
Джерело: NHS