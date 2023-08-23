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До візиту до стоматолога: експерти пояснили, як діяти, якщо зламався зуб

23 Серпня 2023, 09:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
стоматолог
Джерело: Pexels

Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) пояснили, що можна і потрібно зробити в ситуації, якщо з якоїсь причини від зуба відколовся шматок або зуб повністю випав.

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Що робити, якщо зуб зламався просто зараз:

  • якщо зуб вилетів через травму або забій, прикладіть до обличчя щось холодне (холодний мокрий рушник або вареники з морозильника). Це допоможе уникнути набряку і зупинить кров;
  • випийте знеболювальне;
  • закрийте гострі краї сколеного зуба, що залишився в роті, жуйкою. Так ви захистите слизову щік і язик від випадкових подряпин;
  • якщо зуб не сколовся, а випав повністю, знайдіть його, якщо це можливо. Промийте теплою водою, щоб видалити прилиплий бруд;
  • покладіть шматок у контейнер зі слиною, холодним молоком або за щоку. Якщо візьмете його до стоматолога, можливо, вийде відновити зуб повністю.

Не відкладайте похід до стоматолога довше, ніж на кілька днів.

Джерело: NHS

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зуби лечение зубов поради лікаря Стоматологія
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