Во время войны могут возникнуть вспышки инфекционных болезней. Врач-инфекционист Анастасия Неклюдова рассказала об опасной инфекции, вспышка которой уже была зафиксирована в сентябре текущего года. Это – дифтерия.

Дифтерия вызывается бактерией.

Бактерия выделяет токсин, вызывающий омертвение слизистой.

На местах поражения возникает пленка из фибрина, которую невозможно сдвинуть шпателем – она будто спаяна со слизистой. Но если на миндалинах пленки невозможно оторвать, то в гортани и трахее они могут самостоятельно отслоиться и перекрыть воздух.

Боль в горле и высокая температура не так выражены, как при обычной ангине, но обращает на себя внимание выраженная слабость.

Токсин всасывается в кровь и поражает нервы, почки и сердце, вызывая миокардит, токсический нефрит и дряблые параличи. Страшным осложнением является поздний паралич диафграммы.

Диагностика проводится путем бактериологического посева. Мазок на дифтерию принимают только в инфекционной больнице!

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Лечение включает антибиотик и введение сыворотки – готовых антител против токсина.

— Сыворотка связывает токсин только в свободной крови, потому что в сердце, почках и нервах его уже ничем не достать. Сыворотки мало, – говорит инфекционист.

Чего достаточно? Вакцины, которая является бесплатной у вашего семейного врача.

Источник: Анастасия Неклюдова