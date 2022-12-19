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Дифтерия: лучше вакцинироваться, чем лечить

19 декабря 2022, 20:15
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Анастасия Неклюдова врач-инфекционист
горло, врач, доктор, ангина, отоларинголог
Источник: Depositphotos

Во время войны могут возникнуть вспышки инфекционных болезней. Врач-инфекционист Анастасия Неклюдова рассказала об опасной инфекции, вспышка которой уже была зафиксирована в сентябре текущего года. Это – дифтерия.

Дифтерия вызывается бактерией.

  • Бактерия выделяет токсин, вызывающий омертвение слизистой.
  • На местах поражения возникает пленка из фибрина, которую невозможно сдвинуть шпателем – она будто спаяна со слизистой. Но если на миндалинах пленки невозможно оторвать, то в гортани и трахее они могут самостоятельно отслоиться и перекрыть воздух.
  • Боль в горле и высокая температура не так выражены, как при обычной ангине, но обращает на себя внимание выраженная слабость.
  • Токсин всасывается в кровь и поражает нервы, почки и сердце, вызывая миокардит, токсический нефрит и дряблые параличи. Страшным осложнением является поздний паралич диафграммы.

Диагностика проводится путем бактериологического посева. Мазок на дифтерию принимают только в инфекционной больнице!

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Лечение включает антибиотик и введение сыворотки – готовых антител против токсина.

— Сыворотка связывает токсин только в свободной крови, потому что в сердце, почках и нервах его уже ничем не достать. Сыворотки мало, – говорит инфекционист.

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Чего достаточно? Вакцины, которая является бесплатной у вашего семейного врача.

Источник: Анастасия Неклюдова

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