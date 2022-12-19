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Дифтерія: краще вакцинуватися, ніж лікувати

19 Грудня 2022, 20:15
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Анастасія Неклюдова лікар-інфекціоніст
горло, врач, доктор, ангина, отоларинголог
Джерело: Depositphotos

Під час війни можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань. Лікарка-інфекціоніст Анастасія Неклюдова розказала про небезпечну інфекцію, спалах якої вже був зафіксований у вересні поточного року. Це – дифтерія.

Дифтерія викликається бактерією.

  • Бактерія виділяє токсин, який викликає омертвіння слизової оболонки.
  • На місцях ураження виникає плівка з фібрину, яку неможливо посунути шпателем – вона ніби зпаяна зі слизовою оболонкою. Та якщо на мигдаликах плівки неможливо відірвати, то в гортані та трахеї вони можуть самостійно відшаруватись та перекрити прохід повітря.
  • Біль в горлі та висока температура не так виражені, як при звичайній ангіні, але привертає увагу виражена слабкість.
  • Токсин всмоктується в кров і уражає нерви, нирки та серце, викликаючи міокардит, токсичний нефрит та в’ялі паралічі. Страшним ускладненням є пізній параліч діафграми.

Діагностика проводиться шляхом бактеріологічного посіву. Мазок на дифтерію беруть тільки в інфекційній лікарні!

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Лікування включає антибіотик та введення сироватки – готових антитіл проти токсину.

– Сироватка зв’язує токсин тільки вільний у крові, той що в серці, нирках та нервах вже нічим не дістати.  Сироватки мало, – говорить інфекціоністка.

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Чого достатньо? Вакцини, яка є безкоштовною у вашого сімейного лікаря. 

Джерело: Анастасія Неклюдова

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