Британські медики забили на сполох з приводу здатності Національної служби охорони здоров’я (NHS) Великої Британії впоратися зі збільшеним рівнем стрептокока А. Повідомляється, що 12-річний школяр з Лондона став сьомою дитиною, яка померла після зараження рідкісною інвазивною формою інфекції.

Вчора, 4 грудня, міністр уряду Надхім Захаві закликав батьків бути пильними щодо ознак стрептокока А, хоча в більшості випадків захворювання є легким.

Повідомляється, що минулої п’ятниці Агентство з безпеки охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA) підтвердило смерть шістьох дітей віком до 10 років після зараження стрептококом А з вересня.

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– Із точки зору батьків, це дуже страшно. Як дізнатися, чи є ця ангіна звичайною або це прелюдія до чогось справді серйозного, – прокоментувала лікар загальної практики в Оксфорді Гелен Солсбері.

Вона наголосила, що батьки повинні мати можливість повернутися до свого лікаря загальної практики, якщо стан дитини погіршиться.

Підтверджені випадки смерті дітей після зараження рідкісною інвазивною формою інфекції включають чотирирічного Мухаммеда Ібрагіма Алі з Бакінгемширу, який помер у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Його мати розповіла, що спочатку у її сина з’явилася червона висипка на попереку, якій допоміг курс антибіотиків, але через два тижні його стан погіршився, і у нього з’явилися болі в животі. Після його смерті розтин показав, що в його крові був стрептокок А.

За словами фахівців, батьки повинні звертати увагу на симптоми, які свідчать про розвиток інвазивної інфекції, такі як:

постійна підвищена температура;

млявість;

відмова від їжі або пиття;

відсутність сечовипускання.

Повідомляється, що за тиждень, з 14 до 20 листопада, в Британії був зареєстрований 851 випадок скарлатини порівнянно із середнім показником 186 за той же період в попередні роки.