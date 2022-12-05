Британские медики подняли тревогу по поводу способности Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании справиться с возросшим уровнем стрептококка А. Сообщается, что 12-летний школьник из Лондона стал седьмым ребенком, который умер после заражения редкой инвазивной формой инфекции.

Вчера, 4 декабря, министр правительства Надхим Захави призвал родителей проявлять бдительность в отношении признаков стрептококка А, хотя в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме.

Сообщается, что в минувшую пятницу Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) подтвердило смерть шестерых детей в возрасте до 10 лет после заражения стрептококком А с сентября.

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— С точки зрения родителей, это должно быть очень страшно. Как узнать, является ли эта ангина обычной или это прелюдия к чему-то действительно серьезному, — прокомментировала врач общей практики в Оксфорде Хелен Солсбери.

Она подчеркнула, что родители должны иметь возможность вернуться к своему врачу общей практики, если состояние ребенка ухудшится.

Подтвержденные случаи смерти детей после заражения редкой инвазивной формой инфекции включают четырехлетнего Мухаммеда Ибрагима Али из Бакингемшира, который скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Его мать рассказала, что сначала у ее сына появилась красная сыпь на пояснице, которой помог курс антибиотиков, но через две недели его состояние ухудшилось, и у него появились боли в животе. После его смерти вскрытие показало, что в его крови был стрептококк А.

По словам специалистов, родители должны обращать внимание на симптомы, указывающие на развитие инвазивной инфекции, такие как:

постоянная повышенная температура;

вялость;

отказ от еды или питья;

отсутствие мочеиспускания.

Сообщается, что за неделю, с 14 по 20 ноября, в Британии был зарегистрирован 851 случай скарлатины по сравнению со средним показателем 186 за тот же период в предыдущие годы.