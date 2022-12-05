Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Симптомы смертельной инфекции: в Британии от стрептококка A умерли семеро детей

5 декабря 2022, 08:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Британские медики подняли тревогу по поводу способности Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании справиться с возросшим уровнем стрептококка А. Сообщается, что 12-летний школьник из Лондона стал седьмым ребенком, который умер после заражения редкой инвазивной формой инфекции.

Вчера, 4 декабря, министр правительства Надхим Захави призвал родителей проявлять бдительность в отношении признаков стрептококка А, хотя в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме.

Сообщается, что в минувшую пятницу Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) подтвердило смерть шестерых детей в возрасте до 10 лет после заражения стрептококком А с сентября.

Сейчас смотрят
Читайте также:
Симптомы смертельной инфекции: в Британии от стрептококка A умерли семеро детейНе только ангина. О чем может сигнализировать боль в горле

— С точки зрения родителей, это должно быть очень страшно. Как узнать, является ли эта ангина обычной или это прелюдия к чему-то действительно серьезному, — прокомментировала врач общей практики в Оксфорде Хелен Солсбери.

Она подчеркнула, что родители должны иметь возможность вернуться к своему врачу общей практики, если состояние ребенка ухудшится.

Подтвержденные случаи смерти детей после заражения редкой инвазивной формой инфекции включают четырехлетнего Мухаммеда Ибрагима Али из Бакингемшира, который скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Его мать рассказала, что сначала у ее сына появилась красная сыпь на пояснице, которой помог курс антибиотиков, но через две недели его состояние ухудшилось, и у него появились боли в животе. После его смерти вскрытие показало, что в его крови был стрептококк А.

По словам специалистов, родители должны обращать внимание на симптомы, указывающие на развитие инвазивной инфекции, такие как:

  • постоянная повышенная температура;
  • вялость;
  • отказ от еды или питья;
  • отсутствие мочеиспускания.

Сообщается, что за неделю, с 14 по 20 ноября, в Британии был зарегистрирован 851 случай скарлатины по сравнению со средним показателем 186 за тот же период в предыдущие годы.

Источник
The Guardian
Теги
Великобритания Медики Смерть хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь