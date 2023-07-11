Специалист по питанию Дэвид Винер в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал, как кофе может способствовать похудению.

— Исследования доказали, что кофеин может увеличить скорость метаболизма примерно на 3-11%, и чем выше скорость метаболизма, тем легче вам будет сжигать жир и, следовательно, терять вес, — объяснил Винер.

Эксперт рассказал, что в одном исследовании были проанализированы 13 научных экспериментов, в которых изучалась связь между потреблением кофе и потерей веса в общей сложности у более чем 600 участников.

Выяснилось, что чем больше кофеина было потреблено, тем большее снижение индекса массы тела фиксировалось.

Однако Винер предупредил, что в некоторых случаях влияние кофеина на сон может иметь противоположный эффект, поскольку сон является одним из наиболее важных факторов для обеспечения похудения.

— Пить кофе каждый день не должно быть проблемой, если вы пытаетесь похудеть. Главное в своем стремлении к похудению соблюдать чувство меры, — настаивает специалист.

Эксперт объяснил, что, можно пить столько кофе, сколько обычно, при условии, что его количество не превышает рекомендуемого предела в 400 мг кофеина.

Кроме того, специалист напомнил, что, если вы хотите похудеть, важно не добавлять в кофе какие-либо потенциально калорийные добавки.

Выбор сиропов без сахара, молока с низким содержанием жира и натуральных заменителей сахара будет тем самым кофе, который наряду со здоровой сбалансированной диетой и физическими нагрузками, поможет достигнуть желаемых результатов, резюмирует эксперт.

Источник: Express