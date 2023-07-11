Фахівець із харчування Девід Вінер у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів, як кава може сприяти схудненню.

– Дослідження довели, що кофеїн може збільшити швидкість метаболізму приблизно на 3-11%, і що вища швидкість метаболізму, то легше вам буде спалювати жир і, отже, втрачати вагу, – пояснив Вінер.

Експерт розповів, що в одному дослідженні було проаналізовано 13 наукових експериментів, у яких вивчали зв’язок між споживанням кави і втратою ваги загалом у більш ніж 600 учасників.

З’ясувалося, що чим більше кофеїну було спожито, тим більше зниження індексу маси тіла фіксувалося.

Однак Вінер попередив, що в деяких випадках вплив кофеїну на сон може мати протилежний ефект, оскільки сон є одним із найважливіших факторів для забезпечення схуднення.

– Пити каву щодня не має бути проблемою, якщо ви намагаєтеся схуднути. Головне у своєму прагненні до схуднення дотримуватися почуття міри, – наполягає фахівець.

Експерт пояснив, що можна пити стільки кави, скільки зазвичай, за умови, що її кількість не перевищує рекомендованої межі в 400 мг кофеїну.

Крім того, фахівець нагадав, що, якщо ви хочете схуднути, важливо не додавати в каву будь-які потенційно калорійні добавки.

Вибір сиропів без цукру, молока з низьким вмістом жиру і натуральних замінників цукру буде тією самою кавою, яка поряд зі здоровою збалансованою дієтою і фізичними навантаженнями, допоможе досягти бажаних результатів, резюмує експерт.

Джерело: Express