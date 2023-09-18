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Эксперт назвал пять наиболее характерных симптомов последних вариантов Covid-19

18 сентября 2023, 15:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медик
Источник: Pexels

Профессор лабораторной медицины и патологии в клинике Майо Бобби Притт в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал пять наиболее распространенных симптомов последних вариантов Covid-19.

По словам медика, Пирола (ВА.2.86) и Эрис (EG.5.1) — два последних варианта Covid-19, присоединившиеся к постоянно растущему списку подвариантов Омикрона.

Эрис, впервые квалифицированный ВОЗ как Covid-вариант 9 августа, уже является вторым по распространенности штаммом в Великобритании и наиболее распространенным вариантом в США.

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Профессор порекомендовал обратить внимание на эти наиболее распространенные симптомы Covid-19:

  • головная боль;
  • насморк;
  • чихание;
  • больное горло;
  • усталость.

По словам Притта, характерные признаки Covid-19, такие как потеря вкуса или обоняния, менее распространены.

Медик отметил, что люди, инфицированные новыми Covid-вариантами, могут спутать симптомы с другими респираторными заболеваниями, например, с простудой или гриппом.

Поэтому профессор порекомендовал провести тест на боковой поток Covid-19, чтобы исключить вирус, если вы не уверены, что именно он вызывает ваши симптомы.

Напомним, что, как утверждают ученые, благодаря мутациям в шиповидном белке, новые варианты коронавируса могут уклоняться от иммунитета, приобретенного в результате вакцинации.

Источник: Express

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