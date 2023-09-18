Международное сообщество продолжает выяснять происхождение Sars-CoV-2, вызвавшего Covid-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил о готовности отправить новую миссию экспертов в Китай с целью раскрытия происхождения вируса.

Глава ВОЗ подчеркнул необходимость обеспечить полный доступ к информации для проведения исследований.

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Уже ранее ВОЗ обратилась к Китаю с письменным запросом на предоставление информации и готова выслать команду специалистов, если китайская сторона позволит это сделать.

На сегодня международное сообщество не смогло точно определить происхождение Covid-19.

Существуют две основные теории происхождения вируса Sars-CoV-2.

Первая — указывает на возможную утечку вируса из лаборатории в Ухане, где изучался Sars-CoV-2.

Вторая теория утверждает, что вирус мог быть передан от промежуточного животного к человеку, и это, предположительно, произошло на местном рынке.

В начале 2021 года команда специалистов под руководством ВОЗ вместе с китайскими коллегами уже проводила расследование в Китае. В совместном отчете они поддержали гипотезу о передаче вируса от летучей мыши к человеку через промежуточное животное.

Руководитель ВОЗ оставил все гипотезы на рассмотрении и потребовал дополнительных данных.

На сегодняшний день ни одна команда специалистов не смогла вернуться в Китай для дальнейших исследований, и вопрос происхождения Sars-CoV-2 остается актуальным и нерешенным.

Источник: franceinfo