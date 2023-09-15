С наступлением холодов возрастает риск заболеть коронавирусом. Хотя некоторые изменения в вирусе делают его менее смертоносным для людей, новые исследования показывают, что Covid-19 может иметь более высокий уровень долгосрочных осложнений, чем обычный грипп, и остается менее сезонным.

В течение последних трех зим, пик заболеваемости Covid-19 приходился на период с декабря по январь, а пик гриппа — позже.

Ежегодная бустерная вакцинация рекомендована для наиболее уязвимых групп населения, но вопрос о ее пользе для других людей остается спорным. Европейские страны рекомендуют ежегодную прививку только группам повышенного риска, однако некоторые эксперты не видят недостатков в расширенной вакцинации.

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Команда ученых из Швейцарии провела анализ контактов 50 тыс. положительных случаев Covid-19 и сделала вывод, что иммунитет, полученный через вакцинацию, предоставляет лучшую защиту для окружающих. При этом почти каждый третий человек, подвергшийся воздействию SARS-CoV2, инфицирован, а двое из пяти имели штамм омикрон.

При наличии иммунитета, приобретенного в результате вакцинации, инфекции или их комбинации, риск инфицирования уменьшается до одного из десяти. Однако важно учитывать, что иммунитет может исчезнуть в течение нескольких месяцев.

Учитывая рост количества случаев, специалисты рекомендуют продолжать принимать меры безопасности, такие как проветривание и ношение масок, особенно в близком контакте с уязвимыми группами населения.