Із настанням холодів зростає ризик захворіти на коронавірус. Хоча деякі зміни у вірусі роблять його менш смертоносним для людей, нові дослідження показують, що Covid-19 може мати вищий рівень довгострокових ускладнень, ніж звичайний грип, і залишається менш сезонним.

Протягом останніх трьох зим пік захворюваності на Covid-19 припадав на період з грудня до січня, натомість, пік грипу – пізніше.

Щорічна бустерна вакцинація рекомендована для найбільш вразливих груп населення, але питання щодо її користі для інших людей залишається спірним. Європейські країни рекомендують щорічне щеплення лише групам підвищеного ризику, однак деякі експерти не вбачають недоліків у розширеній вакцинації.

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Команда вчених зі Швейцарії провела аналіз контактів 50 тис. позитивних випадків Covid-19 та зробила висновок, що імунітет, отриманий через вакцинацію, надає найкращий захист. Водночас майже кожна третя людина, яка зазнала впливу SARS-CoV2, інфікована, а двоє з п’яти мали штам омікрон.

У разі наявності імунітету, набутого внаслідок вакцинації, інфекції або їх комбінації, ризик інфікування зменшується до одного з десяти. Проте важливо враховувати, що імунітет може зникнути протягом кількох місяців.

З огляду на зростання кількості випадків, фахівці рекомендують продовжувати вживати заходи безпеки, такі як провітрювання та носіння масок, особливо у близькому контакті з вразливими групами населення.