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Розслідування походження Covid-19: Голова ВООЗ готовий відправити нову місію експертів до Китаю

18 Вересня 2023, 11:57
Ольга Боднарчук редактор
Розслідування походження Covid-19: Голова ВООЗ готовий відправити нову місію експертів до Китаю
Джерело: Pixabay

Міжнародне співтовариство продовжує виясняти походження Sars-CoV-2, що викликав Covid-19.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус заявив про готовність відправити нову місію експертів до Китаю з метою розкриття походження вірусу.

Голова ВООЗ наголосив на необхідності забезпечити повний доступ до інформації для проведення досліджень.

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Вже раніше ВООЗ звернулася до Китаю із письмовим запитом на надання інформації та готова надіслати команду фахівців, якщо китайська сторона дозволить це зробити.

Станом на сьогодні міжнародне співтовариство не змогло точно визначити походження Covid-19.

Існує дві основні теорії походження вірусу Sars-CoV-2.

Перша – вказує на можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані, де вивчався Sars-CoV-2.

Друга теорія стверджує, що вірус міг бути переданий від проміжної тварини до людини, і це, імовірно, сталося на місцевому ринку.

На початку 2021 року команда фахівців під керівництвом ВООЗ разом з китайськими колегами вже проводила розслідування в Китаї. У спільному звіті вони підтримали гіпотезу про передання вірусу від кажана до людини через проміжну тварину.

Керівник ВООЗ залишив усі гіпотези на розгляді і запросив додаткові дані.

На сьогодні жодна команда фахівців не змогла повернутися до Китаю для подальших досліджень, і питання походження Sars-CoV-2 залишається актуальним та невирішеним.

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Джерело: franceinfo

Теги
ВООЗ Коронавирус Covid-19 Розслідування
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