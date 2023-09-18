Професор лабораторної медицини та патології в клініці Майо Боббі Прітт у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав п’ять найпоширеніших симптомів останніх варіантів Covid-19.
За словами медика, Пірола (ВА.2.86) і Еріс (EG.5.1) – два останні варіанти Covid-19, що приєдналися до списку підваріантів Омікрона.
Еріс, уперше кваліфікований ВООЗ як Covid-варіант 9 серпня, вже є другим за поширеністю штамом у Великій Британії та найпоширенішим варіантом у США.
Професор порекомендував звернути увагу на ці найпоширеніші симптоми Covid-19:
- головний біль;
- нежить;
- чхання;
- хворе горло;
- втома.
За словами Прітта, характерні ознаки Covid-19, такі як втрата смаку або нюху, менш поширені.
Медик зазначив, що люди, інфіковані новими Covid-варіантами, можуть сплутати симптоми з іншими респіраторними захворюваннями, наприклад, із застудою або грипом.
Тому професор порекомендував провести тест на бічний потік Covid-19, щоб виключити вірус, якщо ви не впевнені, що саме він викликає ваші симптоми.
Як стверджують учені, завдяки мутаціям у шипоподібному білку нові варіанти коронавірусу можуть ухилятися від імунітету, набутого внаслідок вакцинації.
Джерело: Express