Эксперты известной американской Клиники Майо прокомментировали распространенное убеждение в том, что арбуз якобы является эффективным средством для вывода камней из почек.

Для начала специалисты напомнили, что лучший способ предотвратить образование камней в почках – пить много воды. Это поможет избежать обезвоживания. И арбуз в этом случае может стать приятной и вкусной альтернативой обыкновенной воде.

По словам экспертов, камни в почках образуются, когда в моче содержится больше кристаллических веществ, чем жидкость мочи может растворить. Эти вещества включают кальций, оксалат и мочевую кислоту.

Читайте также: Семейный врач рассказала об уникальных свойствах арбуза для сохранения красоты

Среди основных причин образования камней в почках медики назвали наследственность, обезвоживание, питание с высоким содержанием белка, соли и сахара, избыточный вес и ожирение, инфекции мочевыводящих путей.

По мнению специалистов, вода действительно лучше всего предотвращает образование камней. Людям, у которых в анамнезе были камни в почках, врачи обычно рекомендуют пить столько жидкости, чтобы вывести около двух литров мочи в день.

Что же касается арбуза, то – это натуральное мочегонное средство, помогающее увеличить отток мочи и очистить организм от песка в почках. Но в арбузе есть калий. Если почки нездоровы, нужно есть меньше продуктов с калием, чтобы не довести его концентрацию до опасного уровня – иначе можно спровоцировать слабость, онемение и покалывание кончиков пальцев.

Если у человека с больными почками уровень калия в крови становится слишком высоким, это может вызвать нерегулярное сердцебиение или сердечный приступ.

Поэтому, если у человека уже проблемы с почками, эксперты рекомендуют ограничивать порцию арбуза в день до одной чашки – это примерно 152 г.

Чтобы уменьшить риск образования камня в почках, медики советуют, в частности, есть меньше продуктов, в которых содержатся оксалаты (свекла, шпинат, орехи, чай, шоколад, черный перец и соя; соблюдать диету с низким содержанием соли и животного белка, есть продукты, которые богаты кальцием.

Источник: Mayo Clinic