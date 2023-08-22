Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, почему арбуз следует обязательно включать в рацион и как он способствует сохранению красоты.

— Арбуз — это действительно уникальная сезонная ягода, которая обладает поистине удивительными свойствами для сохранения красоты и здоровья, — отметила медик.

Прежде всего, по словам Людмилы Сердюк, благодаря большому количеству пектинов в составе мякоти арбуза, наш организм медленнее всасывает жиры, что эффективно способствует поддержанию здорового веса.

Кроме того, в арбузе также немало и таких незаменимых для нашего здоровья микроэлементов, как железо, калий и магний, которые помогают очищению кожи и благотворно влияют на состояние мышц.

Как отметила терапевт, учеными доказано, что употребление арбуза замедляет процессы естественного старения за счет аскорбиновой кислоты и тиамина, которые содержатся не только в сочной, сладкой мякоти, но и в корке арбуза.

Людмила Сердюк также утверждает, что для сохранения красоты очень полезно полноценно ужинать арбузом, который, в отличие от других ягод, великолепно утоляет голод.