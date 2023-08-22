Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, чому кавун слід обов’язково включати в раціон і як він сприяє збереженню краси.

– Кавун – це справді унікальна сезонна ягода, яка має воістину дивовижні властивості для збереження краси та здоров’я, – зазначила медик.

Насамперед, за словами Людмили Сердюк, завдяки великій кількості пектинів у складі м’якоті кавуна, наш організм повільніше всмоктує жири, що ефективно сприяє підтримці здорової ваги.

Крім того, у кавуні також чимало й таких незамінних для нашого здоров’я мікроелементів, як залізо, калій і магній, які допомагають очищенню шкіри та благотворно впливають на стан м’язів.

Як зазначила терапевт, вченими доведено, що вживання кавуна сповільнює процеси природного старіння завдяки аскорбіновій кислоті та тіаміну, що містяться не лише в соковитій, солодкій м’якоті, а й у шкірці кавуна.

Людмила Сердюк також стверджує, що для збереження краси дуже корисно повноцінно вечеряти кавуном, який, на відміну від інших ягід, чудово втамовує голод.