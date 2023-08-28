Експерти відомої американської Клініки Майо прокоментували поширене переконання в тому, що кавун нібито є ефективним засобом для виведення каменів із нирок.

Для початку фахівці нагадали, що найкращий спосіб запобігти утворенню каменів у нирках – пити багато води. Це допоможе уникнути зневоднення. І кавун у цьому разі може стати приємною і смачною альтернативою звичайній воді.

За словами експертів, камені в нирках утворюються, коли в сечі міститься більше кристалічних речовин, ніж рідина сечі може розчинити. Ці речовини включають кальцій, оксалат і сечову кислоту.

Серед основних причин утворення каменів у нирках медики назвали спадковість, зневоднення, харчування з високим вмістом білка, солі та цукру, надмірну вагу й ожиріння, інфекції сечовивідних шляхів.

На думку фахівців, вода справді найкраще запобігає утворенню каменів. Людям, у яких в анамнезі були камені в нирках, лікарі зазвичай рекомендують пити стільки рідини, щоб вивести близько двох літрів сечі на день.

Що ж стосується кавуна, то це натуральний сечогінний засіб, що допомагає збільшити відтік сечі й очистити організм від піску в нирках. Але в кавуні є калій. Якщо нирки нездорові, потрібно їсти менше продуктів із калієм, щоб не довести його концентрацію до небезпечного рівня – інакше можна спровокувати слабкість, оніміння і поколювання кінчиків пальців.

Якщо у людини з хворими нирками рівень калію в крові стає надто високим, це може спричинити нерегулярне серцебиття або серцевий напад.

Тому, якщо в людини вже проблеми з нирками, експерти рекомендують обмежувати порцію кавуна на день до однієї чашки – це приблизно 152 г.

Щоб зменшити ризик утворення каменю в нирках, медики радять, зокрема, їсти менше продуктів, у яких містяться оксалати (буряк, шпинат, горіхи, чай, шоколад, чорний перець і соя), дотримуватися дієти з низьким вмістом солі й тваринного білка, їсти продукти, багаті на кальцій.

Джерело: Mayo Clinic