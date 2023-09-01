Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснили, что на самом деле представляет собой глютен, так ли уж он вреден для здоровья и кому он действительно противопоказан.

О глютене можно услышать множество неприятных вещей — оседает на стенках кишечника и нарушает его работу, негативно влияет на мозг, может вызвать диабет и тому подобное.

Именно поэтому глютен-фри продукты приобретают все большую популярность среди тех, кто стремится к здоровому питанию. Однако, насколько оправдан полный отказ от глютена.

Как рассказали специалисты, глютен — это запасной белок, который содержится в различных злаках, например в пшенице, ячмене, ржи, выпечке, в некоторых соусах и молочке в качестве загустителя. Другое название глютена — клейковина. Этот белок является абсолютно безопасным для подавляющего большинства людей.

Глютен противопоказан людям, которые имеют аллергию на этот белок или его непереносимость. Медицинское название такого состояния — целиакия. Это аутоиммунное заболевание, когда организм человека начинает вырабатывать антитела, которые повреждают клетки кишечника. По статистике, это заболевание имеют около 1% людей в мире.

По словам экспертов, если у вас нет непереносимости и/или аллергии на этот белок, не стоит добавлять его в свой черный список. Ведь отказавшись от глютена, мы отказываемся от цельнозерновых продуктов. А они являются ценным источником клетчатки, витаминов, питательных веществ, кальция и железа.

— К тому же, глютен действует как пребиотик, положительно влияя на полезную микробиоту кишечника, — отмечают эксперты.

То, что люди, которые садятся на безглютеновую диету, чувствуют себя лучше, тоже имеет свое объяснение. Дело в том, что это может быть связано с тем, что глютен часто добавляют в не очень здоровые продукты, например, готовые соусы (кетчуп, майонез), печенье, колбасные изделия, белый хлеб и тому подобное.

Отказ от таких продуктов действительно может способствовать улучшению самочувствия. Но это связано не с глютеном, а с отказом потреблять процессированные продукты с большим количеством добавленного сахара и консервантов.

Поэтому, если у вас нет проблем с усвоением этого белка, не следует делать свой рацион глютен-фри — питайтесь полноценно и сбалансировано, призывают эксперты.

Источник: Береги себя