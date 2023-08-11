Растительное молоко рекламируют как равноценный заменитель коровьего.

В кафе считается признаком высокого уровня, если предлагают кофе, например, с миндальным молоком. В ресторанах в меню — суп на кокосовом молоке.

Некоторые на фоне массового увлечения новым трендом вообще отказываются от коровьего молока. Блины хотят готовить на соевом, омлеты — на гречневом.

Поэтому Факты ICTV обратились к своему эксперту, нутрициологу Наталье Наумовой, чтобы внести ясность относительно употребления растительного молока.

— Ну, начну с того, что, по сути, растительное молоко — это никакое не молоко, а вытяжка из семян, круп или орехов, — говорит Наталья.

Все перечисленное замачивается, измельчается вместе с водой, после этого — отжимается. В результате получается напиток, который на вид и даже иногда на вкус напоминает коровье молоко. Ключевые слова — “иногда напоминает”.

Действительно, молоко — это продукт молочной железы, у молотого миндаля с молоком столько же общего, как у сои с коровой. Да, это, может, и вкусные для кого-то, даже полезные напитки, но не молоко.

Наумова убеждает, что согласно последним исследованиям, питательность большинства заменителей не сравнится с коровьим молоком.

Эксперт говорит, что исследования проводились авторитетными учеными и были опубликованы в научных журналах.

— Чтобы оценить и сравнить содержание питательных веществ растительного молока с коровьим, было исследовано более 200 (!) растительных альтернативных молочных продуктов, — рассказывает Наталья.

Почти две трети продуктов, включенных в исследование, были изготовлены из миндаля, овса или сои.

И только 28 из них содержали сравнимое с коровьим молоком или даже большее количество кальция, витамина D и белка. Тем не менее, не стоит аплодировать этим суперполезным экземплярам.

Исследователи обнаружили, что они были дополнительно обогащены как кальцием, так и витамином D.

— В частности, 76% продуктов на основе овса, 69% продуктов на основе сои и 66% продуктов на основе миндаля производителям пришлось обогащать как кальцием, так и витамином D, — объясняет нутрициолог.

Только 38 исследуемых альтернатив молока имели уровень протеина, выше или равный 8 г на 240 мл, который содержится в коровьем молоке.

Альтернативы на основе сои и гороха имели большее содержание белка.

Эти выводы указывают на необходимость информирования потребителей, что растительное молоко на полках магазинов не является эквивалентным коровьему.

И растительным молоком не стоит заменять коровье, особенно детям.

— Однако, конечно, растительное молоко, вернее растительный напиток белого цвета, имеет и полезные свойства, — говорит Наумова.

Так, кокосовое молоко имеет выраженный противовирусный и противовоспалительный эффект.

Соевое молоко богато магнием, кальцием, калием, полезными жирными кислотами и отличается высоким содержанием белка. А наличие натуральных фитоэстрогенов придает этому продукту способность нормализовать гормональный баланс у женщин.

Гречневое молоко может улучшать работу поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта.

Следовательно, растительное молоко не заменитель коровьего, а самостоятельный продукт, который может разнообразить рацион.

Фото: Сгенерировано ИИ