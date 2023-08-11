Рослинне молоко рекламують як рівноцінний замінник коров’ячого.

У кав’ярнях вважається ознакою високого рівня, якщо пропонують каву, приміром, з мигдалевим молоком. У ресторанах в меню – суп на кокосовому молоці.

Дехто на фоні масового захоплення новим трендом взагалі відмовився від коров’ячого молока. Млинці хочуть готувати на соєвому, омлети – на гречаному.

Отож Факти ICTV звернулися до своєї експертки, нутриціолога Наталі Наумової, щоб внести ясність щодо вживання рослинного молока.

– Ну, почну з того, що, по суті, рослинне молоко – це ніяке не молоко, а витяжка з насіння, круп або горіхів, – говорить Наталя.

Усе перераховане замочується, подрібнюється разом із водою, після цього – відтискається. У результаті виходить напій, що на вигляд і навіть іноді на смак нагадує коров’яче молоко. Ключові слова – “іноді нагадує”.

І справді, молоко — це продукт молочної залози, у молотого мигдаля з молоком стільки ж спільного, як у сої з коровою. Так, це, може, й смачні для когось, навіть корисні напої, але ж не молоко.

Наумова переконує, що згідно з останніми дослідженнями, поживність більшості замінників молока не зрівняється з коров’ячим.

Експертка каже, що дослідження проводилися авторитетними ученими і були опубліковані в наукових журналах.

– Щоб оцінити і порівняти вміст поживних речовин рослинного молока із коров’ячим, було досліджено понад 200 (!) рослинних альтернативних молочних продуктів, – розказує Наталя.

Майже дві третини продуктів, використаних у дослідженні, були виготовлені з мигдалю, вівса або сої. І лише 28 з них містили порівнянну з коров’ячим молоком або й більшу кількість кальцію, вітаміну D і білка.

Проте не варто аплодувати цим суперкорисним екземплярам. Дослідники виявили, що вони були додатково збагачені як кальцієм, так і вітаміном D.

– Зокрема, 76% продуктів на основі вівса, 69% продуктів на основі сої та 66% продуктів на основі мигдалю виробникам довелося збагачувати як кальцієм, так і вітаміном D, – пояснює нутриціолог.

Лише 38 досліджуваних альтернатив молока мали рівень протеїну, вищий або рівний 8 г на 240 мл, який міститься в коров’ячому молоці.

Альтернативи на основі сої та гороху мали більший вміст білка.

Ці висновки вказують на необхідність інформування споживачів, що рослинне молоко, яке пропонують продуктові маркети, не є еквівалентним коров’ячому.

І рослинним молоком не варто заміняти коров’яче, особливо дітям.

– Проте, звісно, рослинне молоко, точніше рослинний напій білого кольору, має і корисні властивості, – говорить Наумова.

Так, кокосове молоко має виражений противірусний і протизапальний ефект.

Соєве молоко багате на магній, кальцій, калій, корисні жирні кислоти та відрізняється високим вмістом білку. А наявність натуральних фітоестрогенів надає цьому продукту здатність нормалізувати гормональний баланс у жінок.

Гречане молоко може покращувати роботу підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту.

Отож, рослинне молоко не замінник коров’ячого, а самостійний продукт, що може урізноманітнити раціон.

Фото: Згенеровано ШІ