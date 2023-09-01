Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснили, що насправді являє собою глютен, чи такий він вже шкідливий для здоров’я і кому він справді протипоказаний.

Про глютен можна почути безліч неприємних речей – осідає на стінках кишківника та порушує його роботу, негативно впливає на мозок, може спричинити діабет тощо.

Саме тому глютен-фрі продукти набувають дедалі більшої популярності серед тих, хто прагне здорового харчування. Однак наскільки виправдана цілковита відмова від глютену.

Як розповіли фахівці, глютен – це запасний білок, що міститься в різних злаках, наприклад, у пшениці, ячмені, житі, випічці, у деяких соусах і молочці як згущувач. Інша назва глютену – клейковина. Цей білок є абсолютно безпечним для переважної більшості людей.

Глютен протипоказаний людям, які мають алергію на цей білок або його непереносимість. Медична назва такого стану – целіакія. Це аутоімунне захворювання, коли організм людини починає виробляти антитіла, що пошкоджують клітини кишківника. За статистикою, це захворювання мають близько 1% людей у світі.

За словами експертів, якщо у вас немає непереносимості та/або алергії на цей білок, не варто вносити його до свого чорного списку. Адже, відмовившись від глютену, ми відмовляємося від цільнозернових продуктів. А вони є цінним джерелом клітковини, вітамінів, поживних речовин, кальцію та заліза.

– До того ж, глютен діє як пребіотик, позитивно впливаючи на корисну мікробіоту кишківника, – зазначають експерти.

Те, що люди, які сідають на безглютенову дієту, почуваються краще, теж має своє пояснення. Річ у тім, що це може бути пов’язано з тим, що глютен часто додають у не дуже здорові продукти, наприклад готові соуси (кетчуп, майонез), печиво, ковбасні вироби, білий хліб тощо.

Відмова від таких продуктів справді може сприяти поліпшенню самопочуття. Але це пов’язано не з глютеном, а з відмовою споживати процесовані продукти з великою кількістю доданого цукру та консервантів.

Тож, якщо ви не маєте проблем із засвоєнням цього білка, не слід робити свій раціон глютен-фрі – харчуйтеся повноцінно та збалансовано, закликають експерти.

Джерело: Бережи себе