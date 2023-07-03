Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали о влиянии алкоголя на организм и ответили на вопрос о безопасной дозе спиртного.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление алкоголя является основной причиной более 200 различных угрожающих состояний и травм. Среди них:

болезни печени;

онкологически е заболевани я ;

сердечно-сосудисты е заболевани я ;

депрессивны е и тревожны е расстройств а ;

заболевани я желудочно-кишечного тракта;

когнитивные нарушения.

Как влияет алкоголь на разные органы

Поджелудочная железа. Хроническое потребление алкоголя — вторая по распространенности причина развития панкреатита после желчных камней. У некоторых людей алкогольным пределом для острого панкреатита являются 4 порции алкоголя в день, которые вы потребляете в течение 5 лет и больше.

Печень. 4 из 5 смертей из-за болезней печени вызывает именно алкоголь. Дело в том, что печень изо всех сил пытается расщепить токсическое соединение, чтобы удалить его из организма. В течение этого процесса образуются вещества, которые еще токсичнее алкоголя. Большое их количество разрушает или повреждает клетки печени и вызывает болезни, в частности онкологические.

Мозг. Из-за действия алкоголя некоторым участкам мозга становится труднее выполнять свою работу: контролировать баланс, память, произношение, отношение к тем или иным жизненным событиям. Длительное злоупотребление крепкими напитками приводит к необратимым изменениям в нейронах, в частности уменьшаются их размеры и рабочая нагрузка.

По словам специалистов, безопасного количества алкоголя не существует, потому что определить такую ​​дозу, которую можно было бы советовать любому взрослому человеку — просто невозможно.

Восприимчивость, переносимость алкоголя, генетическая предрасположенность к развитию зависимостей очень разные для каждого отдельного человека.

Провести исследование такого масштаба, чтобы делать выводы о подавляющем количестве людей практически нереально.

Источник: Береги себя