Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли про вплив алкоголю на організм і відповіли на запитання про безпечну дозу спиртного.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вживання алкоголю є основною причиною понад 200 різних загрозливих станів і травм. Серед них:

хвороби печінки;

онкологічні захворювання;

серцево-судинні захворювання;

депресивні та тривожні розлади;

захворювання шлунково-кишкового тракту;

когнітивні порушення.

Як впливає алкоголь на різні органи

Підшлункова залоза. Хронічне споживання алкоголю – друга за поширеністю причина розвитку панкреатиту після жовчних каменів. У деяких людей алкогольною межею для гострого панкреатиту є 4 порції алкоголю на день, які ви споживаєте протягом 5 років і більше.

Печінка. 4 з 5 смертей через хвороби печінки спричиняє саме алкоголь. Річ у тім, що печінка щосили намагається розщепити токсичну сполуку, щоб видалити її з організму. Протягом цього процесу утворюються речовини, які ще токсичніші за алкоголь. Велика їхня кількість руйнує або пошкоджує клітини печінки та спричиняє хвороби, зокрема онкологічні.

Мозок. Через дію алкоголю деяким ділянкам мозку стає важче виконувати свою роботу: контролювати баланс, пам’ять, вимову, ставлення до тих чи інших життєвих подій. Тривале зловживання міцними напоями призводить до незворотних змін у нейронах, зокрема зменшуються їхні розміри та робоче навантаження.

За словами фахівців, безпечної кількості алкоголю не існує, бо визначити таку дозу, яку можна було б радити будь-якій дорослій людині – просто неможливо.

Сприйнятливість, переносимість алкоголю, генетична схильність до розвитку залежностей дуже різні для кожної окремої людини.

Провести дослідження такого масштабу, щоб робити висновки про переважну кількість людей практично нереально.

Джерело: Бережи себе