Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали, как можно предотвратить рак с помощью прививок.

— На фоне развития стратегий лечения рака хорошо бы научиться предотвращать его появление или хотя бы уменьшать риски. И этой цели частично достигают две вакцины, — объяснили специалисты.

Вирус папилломы человека

С вирусом папилломы человека (ВПЧ) за время жизни встречается около 95 % населения планеты. Защититься от него почти невозможно, если у вас есть интимные отношения с другими людьми.

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Даже использование качественных барьерных методов контрацепции (мужских и женских презервативов) не предотвращает инфицирование, потому что вирус может передаваться через контакт с кожей вокруг половых органов.

В большинстве своем организм человека способен самостоятельно справиться с возбудителем в среднем за несколько лет. Однако некоторые его онкогенные штаммы могут вызывать специфические процессы в клетках плоского эпителия.

В частности, это касается шейки матки – ВПЧ является основным фактором развития этого типа рака. Вирус папилломы человека также может поражать слизистую прямой кишки и гортани.

Как привиться от ВПЧ в Украине

Вакцина против ВПЧ существует и доступна в Украине — в Государственный календарь прививок ее внесли недавно (взрослые могут привиться за свой счет). Вакцинировать рекомендуют детей 9–14 лет двумя дозами с интервалом от полугода до года.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что прививаться следует и людям 15–26 лет. Однако в этом случае необходимо сделать три дозы вакцины.

После 26 лет вакцинироваться можно после консультации с врачом. Ведь до этого возраста большинство уже контактировало с возбудителем, а прививки не лечат от вируса.

— Следует отметить, что прививка от ВПЧ спасает только от инфекции и не является гарантией защиты от рака шейки матки. Поэтому проходить обследование у гинеколога нужно в соответствии с возрастом. Однако такая вакцинация критически снижает риск развития этого вида онкологии, — подчеркивают эксперты.

Гепатит В

Гепатит В – еще одно инфекционное заболевание, которое связывают с развитием рака. На этот раз речь идет о раке печени. В некоторых случаях инфицирование вирусом действительно повышает риск заболевания.

Это хроническая болезнь, которая десятилетиями может не проявляться. Год за годом инфекция вредит организму, а явная стадия начинается часто тогда, когда ситуация становится очень сложной для лечения.

Где можно подхватить гепатит В

Инфекция передается при незащищенном сексе, переливании крови, контактах с зараженными биологическими жидкостями, при маникюре инструментами общего пользования или даже у стоматолога.

Вирус очень устойчив при обработке. Именно поэтому прививка от него включена в Государственный календарь для детей. Взрослые могут вакцинироваться за собственные средства у семейного врача.

Вакцинация против гепатита В снижает риск развития рака печени, цирроза и других проблем со здоровьем. Конечно, прививка не может гарантировать полной защиты, поэтому нужно следить за своим состоянием и проходить необходимые регулярные медосмотры.

Источник: Береги себя