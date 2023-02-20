Клинические испытания вакцины против рака BioNTec должны начаться в нынешнем году в Британии, заявил топ-менеджер немецкой компании Угур Шахин.

— Компания BioNTech, известная вакциной против Covid-19 вместе с американским партнером Pfizer, решает, на каких типах и видах рака она хочет испытать свою новую вакцину, — сказал Шахин.

Компания хочет, чтобы эта терапия, основанная на технологии мРНК, что лежит в основе ее вакцины против Covid-19, вскоре начала использоваться в лечении больных раком.

– Мы считаем, что это станет возможным для большого количества пациентов до 2030 года, – сказал Шахин.

По его словам, технология этого вида терапии прошла долгий путь.

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В 2014 году нужно было три-шесть месяцев, чтобы создать индивидуальную вакцину против рака, сейчас нам нужно четыре-шесть недель. Цель исследователей — получить ее гораздо быстрее, чем через четыре недели.

Источник: Der Spiegel