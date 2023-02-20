Клінічні випробування вакцини проти раку BioNTec мають початися цього року в Британії, заявив топ-менеджер німецької компанії Угур Шахін.

– Компанія BioNTech, що відома вакциною проти Covid-19 разом із американським партнером Pfizer, наразі вирішує, на яких типах і видах раку вона хоче випробувати свою нову вакцину, сказав Шахін.

Компанія хоче, щоб ця терапія, заснована на технології мРНК, подібній до тієї, яка лежить в основі її вакцини проти Covid-19, незабаром почала використовуватися у лікуванні хворих на рак.

– Ми вважаємо, що це стане можливим для великої кількості пацієнтів до 2030 року, — сказав Шахін.

За його словами, технологія цього виду терапії пройшла довгий шлях.

Зараз дивляться

У 2014 році потрібно було три-шість місяців, щоб створити індивідуальну вакцину проти раку, зараз нам потрібно чотири-шість тижнів. Мета дослідників — отримати її значно швидше, ніж за чотири тижні.

Джерело: Der Spiegel