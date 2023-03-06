Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли, як можна запобігти раку за допомогою щеплень.

– На тлі розвитку стратегій лікування раку добре б навчитися запобігати його появі або хоча б зменшувати ризики. І цієї мети частково досягають дві вакцини, – пояснили фахівці.

Вірус папіломи людини

З вірусом папіломи людини (ВПЛ) за час життя зустрічається близько 95% населення планети. Захиститися від нього майже неможливо, якщо у вас є інтимні стосунки з іншими людьми.

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Навіть використання якісних бар’єрних методів контрацепції (чоловічих і жіночих презервативів) не запобігає інфікуванню, тому що вірус може передаватися через контакт зі шкірою навколо статевих органів.

Здебільшого організм людини здатний самостійно впоратися зі збудником в середньому за кілька років. Однак деякі його онкогенні штами можуть викликати специфічні процеси в клітинах плоского епітелію.

Зокрема, це стосується шийки матки – ВПЛ є основним фактором розвитку цього типу раку. Вірус папіломи людини також може вражати слизову прямої кишки і гортані.

Як зробити щеплення від ВПЛ в Україні

Вакцина проти ВПЛ існує і доступна в Україні — до Державного календаря щеплень її внесли нещодавно (дорослі можуть зробити щеплення власним коштом). Вакцинувати рекомендують дітей 9-14 років двома дозами з інтервалом від пів року до року.

Фахівці Центру з контролю і профілактики захворювань США відзначають, що робити щеплення слід і людям 15-26 років. Однак у цьому випадку необхідно зробити три дози вакцини

Після 26 років вакцинуватися можна після консультації з лікарем. Адже до цього віку більшість вже контактувала зі збудником, а щеплення не лікують від вірусу.

– Слід зазначити, що щеплення від ВПЛ рятує тільки від інфекції і не є гарантією захисту від раку шийки матки. Тому проходити обстеження у гінеколога потрібно відповідно до віку. Однак така вакцинація критично знижує ризик розвитку цього виду онкології, – підкреслюють експерти.

Гепатит В

Гепатит В – ще одне інфекційне захворювання, яке пов’язують з розвитком раку. Цього разу мова йдеться про рак печінки. У деяких випадках інфікування вірусом дійсно підвищує ризик захворювання.

Це хронічна хвороба, яка десятиліттями може не проявлятися. Рік за роком інфекція шкодить організму, а явна стадія починається часто тоді, коли ситуація стає дуже складною для лікування.

Де можна підхопити гепатит В

Інфекція передається через незахищений секс, переливання крові, контакт із зараженими рідинами організму, манікюру інструментами загального користування або навіть у стоматолога.

Вірус дуже стійкий при обробці. Саме тому щеплення від нього включене в Державний календар для дітей. Дорослі можуть вакцинуватися за власні кошти у сімейного лікаря.

Вакцинація гепатиту В знижує ризик розвитку раку печінки, цирозу та інших проблем зі здоров’ям. Звичайно, щеплення не може гарантувати повного захисту, тому потрібно стежити за своїм станом і проходити необхідні регулярні медичні огляди.

Джерело: Бережи себе