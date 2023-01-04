Ефективним засобом у боротьбі з менінгококовою інфекцією є вакцинація. В Україні наявні вакцини проти чотирьох видів менінгококів із 13. Наразі зареєстровано три вакцини різних виробників.

Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини та віку пацієнта та ґрунтуються на дослідженнях ефективності вакцини в різних вікових групах.

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Менінгококи небезпечні для новонароджених та немовлят у ранньому віці. Наприклад, менінгіт може розвиватися раптово, та ознаки хвороби можуть з’явитися протягом трьох-семи днів після зараження. Небезпечними симптомами є судоми і кома.

Вакцинацію можна починати із шостого тижня життя. Дуже важливо захистити дитину від інфекцій до того, як вона почне активно контактувати з іншими дітьми.

Щепити дитину можна у сімейного лікаря чи педіатра, придбавши вакцину власним коштом.