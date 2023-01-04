Менингококки — это бактерии, которые вызывают такие болезни, как менингит, менингоэнцефалит, менингококцемию и т.д. Менингит – воспаление оболочки головного и спинного мозга. Заболевание передается воздушно-капельным путем и около 10% людей в разное время могут быть бессимптомными носителями. Без своевременного лечения 50% случаев заканчиваются летально.

Эффективным средством в борьбе с менингококковой инфекцией является вакцинация. В Украине имеются вакцины против четырех видов менингококков из 13. В настоящее время зарегистрированы три вакцины разных производителей.

Схемы вакцинации различаются в зависимости от марки вакцины и возраста пациента и основываются на исследованиях эффективности вакцины в разных возрастных группах.

Сейчас смотрят

Менингококки опасны для новорожденных и младенцев в раннем возрасте. Например, менингит может развиваться внезапно и признаки болезни могут появиться в течение трех-семи дней после заражения. Опасными симптомами являются судороги и кома.

Вакцинацию можно начинать с шестой недели жизни. Очень важно оградить ребенка от инфекций до того, как он начнет активно контактировать с другими детьми.

Прививать ребенка можно у семейного врача или педиатра, приобретя вакцину за свой счет.