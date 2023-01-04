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Вакцинация

Спасет прививка: почему важно защитить малыша от менингококковой инфекции

4 января 2023, 15:15
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Спасет прививка: почему важно защитить малыша от менингококковой инфекции
Источник: Depositphotos

Менингококки — это бактерии, которые вызывают такие болезни, как менингит, менингоэнцефалит, менингококцемию и т.д. Менингит – воспаление оболочки головного и спинного мозга. Заболевание передается воздушно-капельным путем и около 10% людей в разное время могут быть бессимптомными носителями. Без своевременного лечения 50% случаев заканчиваются летально.

Эффективным средством в борьбе с менингококковой инфекцией является вакцинация. В Украине имеются вакцины против четырех видов менингококков из 13. В настоящее время зарегистрированы три вакцины разных производителей.

Схемы вакцинации различаются в зависимости от марки вакцины и возраста пациента и основываются на исследованиях эффективности вакцины в разных возрастных группах.

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Менингококки опасны для новорожденных и  младенцев в раннем возрасте. Например, менингит может развиваться внезапно и признаки болезни могут появиться в течение трех-семи дней после заражения. Опасными симптомами являются судороги и кома.

Вакцинацию можно начинать с шестой недели жизни. Очень важно оградить ребенка от инфекций до того, как он начнет активно контактировать с другими детьми.

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Прививать ребенка можно у семейного врача или педиатра, приобретя вакцину за свой счет.

Источник
Минздрав
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Вакцинация
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