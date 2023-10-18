Инсулинорезистентность — не название болезни, это состояние, когда у жировой и мышечной тканей, а также у печени снижается чувствительность к инсулину.

Это не диабет, но если вовремя не принять меры, инсулинорезистентность может перерасти в предиабет, а потом и в диабет II типа. Ведь глюкоза не перерабатывается и не усваивается, а накапливается в крови

Это главная опасность обозначенного состояния.

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Эндокрилог Дина Крылова развенчивает миф что инсулинорезистентность провоцирует набор веса.

Действительно, многие из людей с избыточным весом имеют инсулинорезистентность.

— Но не стоит путать следствие и причину. Именно неконтролируемый набор веса может вызвать появление инсулинорезистентности, а не наоборот, — говорит врач.

Инсулинорезистентность может также возникнуть из-за малоподвижного образа жизни.

Врач перечислила и другие факторы, которые иногда приводят к инсулинорезистентности. Среди них:

синдром поликистозных яичников (СПКЯ);

гестационный диабет, который развивается во время беременности;

рождение ребенка весом более 4 кг;

возраст 45 лет и старше;

высокое артериальное давление;

низкий уровень ЛПВП (“хорошего” холестерина);

высокий уровень жиров в крови, которые называются триглицеридами;

заболевания сердца, перенесенный инсульт или болезни кровеносных сосудов на шее или ногах.

родители, брат или сестра имеют диабет II-го типа.

Как бороться с инсулинорезистентностью?

Лучшим способом борьбы, прежде всего, является физическая активность. Упражнения могут значительно снизить резистентность к инсулину как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Дина Крылова считает, что рекомендации Американской диабетической ассоциации могут добавить движения в нашу повседневную жизнь даже без посещения спортзала.

А действительно, разве трудно через каждые 90 минут, что вы работаете за компьютером, вставать с места и, например, прыгать. Или иногда подниматься по лестнице вместо лифта.

Можно двигаться, когда разговариваете по телефону или во время телевизионной рекламы.

Уборка в квартире, работа в саду, мытье машины или выгуливание собаки тоже дадут физическую нагрузку.

Было бы совсем хорошо, ежедневно уделять до 30 минут на быструю ходьбу. Можно разделить эти 30 минут на две 15-минутные или три 10-минутные прогулки.

— Ну и, конечно, инсулинорезистентность связана с питанием, — отмечает Крылова.

Для начала попробуйте меньшие по размеру порции, половину тарелки должны занимать зелень и овощи. Откажитесь от жареных блюд, частых перекусов.

— Никаких лекарств для лечения резистентности к инсулину не существует, — подчеркивает врач.

По ее словам, иногда все же назначают препараты, которые снижают уровень глюкозы в крови, то есть, лекарства для больных диабетом.

Итак, подытожим. Эндокринологи называют три эффективные тактики борьбы с инсулинорезистентностью — сбалансированное питание, а, следовательно, и уменьшение веса. А также физическая нагрузка и прием препаратов (по назначению врача), сенсибилизирующих инсулин.

Соблюдение этих рекомендаций значительно улучшит здоровье.

Источник: Бережи себе