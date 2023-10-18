Инсулинорезистентность — не название болезни, это состояние, когда у жировой и мышечной тканей, а также у печени снижается чувствительность к инсулину.
Это не диабет, но если вовремя не принять меры, инсулинорезистентность может перерасти в предиабет, а потом и в диабет II типа. Ведь глюкоза не перерабатывается и не усваивается, а накапливается в крови
Это главная опасность обозначенного состояния.
Эндокрилог Дина Крылова развенчивает миф что инсулинорезистентность провоцирует набор веса.
Действительно, многие из людей с избыточным весом имеют инсулинорезистентность.
— Но не стоит путать следствие и причину. Именно неконтролируемый набор веса может вызвать появление инсулинорезистентности, а не наоборот, — говорит врач.
Инсулинорезистентность может также возникнуть из-за малоподвижного образа жизни.
Врач перечислила и другие факторы, которые иногда приводят к инсулинорезистентности. Среди них:
- синдром поликистозных яичников (СПКЯ);
- гестационный диабет, который развивается во время беременности;
- рождение ребенка весом более 4 кг;
- возраст 45 лет и старше;
- высокое артериальное давление;
- низкий уровень ЛПВП (“хорошего” холестерина);
- высокий уровень жиров в крови, которые называются триглицеридами;
- заболевания сердца, перенесенный инсульт или болезни кровеносных сосудов на шее или ногах.
- родители, брат или сестра имеют диабет II-го типа.
Как бороться с инсулинорезистентностью?
Лучшим способом борьбы, прежде всего, является физическая активность. Упражнения могут значительно снизить резистентность к инсулину как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Дина Крылова считает, что рекомендации Американской диабетической ассоциации могут добавить движения в нашу повседневную жизнь даже без посещения спортзала.
А действительно, разве трудно через каждые 90 минут, что вы работаете за компьютером, вставать с места и, например, прыгать. Или иногда подниматься по лестнице вместо лифта.
Можно двигаться, когда разговариваете по телефону или во время телевизионной рекламы.
Уборка в квартире, работа в саду, мытье машины или выгуливание собаки тоже дадут физическую нагрузку.
Было бы совсем хорошо, ежедневно уделять до 30 минут на быструю ходьбу. Можно разделить эти 30 минут на две 15-минутные или три 10-минутные прогулки.
— Ну и, конечно, инсулинорезистентность связана с питанием, — отмечает Крылова.
Для начала попробуйте меньшие по размеру порции, половину тарелки должны занимать зелень и овощи. Откажитесь от жареных блюд, частых перекусов.
— Никаких лекарств для лечения резистентности к инсулину не существует, — подчеркивает врач.
По ее словам, иногда все же назначают препараты, которые снижают уровень глюкозы в крови, то есть, лекарства для больных диабетом.
Итак, подытожим. Эндокринологи называют три эффективные тактики борьбы с инсулинорезистентностью — сбалансированное питание, а, следовательно, и уменьшение веса. А также физическая нагрузка и прием препаратов (по назначению врача), сенсибилизирующих инсулин.
Соблюдение этих рекомендаций значительно улучшит здоровье.
Источник: Бережи себе