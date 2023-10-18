Інсулінорезистентність — не назва хвороби, це стан, коли у жирової та мʼязової тканин, а також у печінки знижується чутливість до інсуліну.
Це не діабет, але якщо вчасно не вжити заходів, інсулінорезистентність може перерости в предіабет, а потім і в діабет II типу. Адже глюкоза не переробляється і не засвоюється, а накопичується в крові
Це головна небезпека означеного стану.
Ендокрилогиня Діна Крилова розвінчує міф, що інсулінорезистентність провокує набір ваги.
Дійсно, багато хто з людей з надмірною вагою мають інсулінорезистентність.
– Але не варто плутати наслідок і причину. Саме неконтрольований набір ваги може викликати появу інсулінорезистентності, а не навпаки, – говорить лікарка.
Інсулінорезистентність може також виникнути через малорухливий спосіб життя.
Крилова перерахувала і інші фактори, які іноді призводять до інсулінорезистентності. Серед них:
- синдром полікістозних яєчників (СПКЯ);
- гестаційний діабет, який розвивається під час вагітності;
- народження дитини вагою понад 4 кг;
- вік 45 років і старше;
- високий артеріальний тиск;
- низький рівень ЛПВЩ (“хорошого” холестерину);
- високий рівень жирів у крові, які називаються тригліцеридами;
- захворювання серця, перенесений інсульт або хвороби кровоносних судин шиї чи ніг.
- батьки, брат або сестра мають діабет II-го типу.
Як боротися з інсулінорезистентністю?
Найкращим способом боротьби є, передусім, фізична активність. Вправи можуть значно знизити резистентність до інсуліну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
Діна Крилова вважає, що рекомендації Американської діабетичної асоціації можуть додати руху у наше повсякденне життя навіть без відвідування спортзалу.
А й справді, хіба важко через кожні 90 хвилин, що ви працюєте за комп’ютером, вставати з місця і, приміром, стрибати. Або інколи підніматися сходами замість ліфта.
Можна рухатись, коли розмовляєте телефоном або під час телевізійної реклами.
Прибирання в квартирі, праця в саду, миття машини або вигулювання собаки теж дадуть фізичне навантаження.
Було б зовсім добре щодня приділяти до 30 хвилин на швидку ходьбу. Можна розділити ці 30 хвилин на дві 15-хвилинні або три 10-хвилинні прогулянки.
– Ну і , звісно, інсулінорезистентність пов’язана з харчуванням, – наголошує Крилова.
Для початку спробуйте менші за розміром порції, половину тарілки мусять займати зелень та овочі. Відмовтеся від смажених страв, частих перекусів.
– Жодних ліків для лікування резистентності до інсуліну не існує, – підкреслює лікарка.
За її словами, іноді все ж призначають препарати, які знижують рівень глюкози в крові, тобто, ліки для хворих на діабет.
Отже, підсумуємо. Ендокринологи називають три ефективні тактики боротьби з інсулінорезистентністю – збалансоване харчування, а, отже, і зменшення ваги. А також фізичне навантаження і прийом препаратів (за призначенням лікаря), що сенсибілізують інсулін.
Дотримання цих рекомендацій значно покращить здоровʼя.
Джерело: Бережи себе