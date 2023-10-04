Понад 400 млн. людей у всьому світі страждають на цукровий діабет. При цукровому діабеті відбувається порушення взаємодії гормону інсуліну з клітинними речовинами, що веде до гіперглікемії – стійкого підвищення рівня глюкози в крові.

Саме тому науковці постійно вивчають властивості продуктів для профілактики цієї хвороби. Останнє спільне дослідження, проведене австралійськими та китайськими вченими, показує, що до цього списку можна додати чорний чай.

До експерименту було залучено 1 923 особи з різних провінцій Китаю віком від 20 до 80 років. З них 436 осіб страждали на діабет, 352 – мали переддіабетичний стан, а інші – нормальний рівень глюкози в крові.

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За умовами, частина учасників пила різні види чаю, решта людей не пили чай ​​взагалі. Також було враховано частоту споживання (ніколи, інколи, часто або щодня) та тип чаю (зелений, чорний, темний та інші види).

Результати показали, що щоденне чаювання може допомогти контролювати рівень цукру в крові та зменшити ризик діабету ІІ типу.

У групі, яка надавала перевагу ферментованому чорному чаю ризик розвитку діабету був на 53% нижчим, а передіабетичного стану – на 47% меншим порівняно з тими, хто взагалі не пив цей напій.

Щоб підтвердити свої висновки, науковці проводять подвійне сліпе рандомізоване дослідження, аби дослідити вплив чорного чаю на контроль рівня глюкози в крові у людей, які страждають на діабет ІІ типу.

Джерело: EurekAlert!