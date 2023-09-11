Фармацевт Хусейн Абде в коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів про дуже незвичний симптом, який може вказувати на діабет II типу. І це – фруктовий запах із рота.

За словами Абде, “фруктове дихання” може вказувати на високий рівень кетонів, що потребує термінової уваги медичного працівника.

Як зазначають експерти Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), кислоти, відомі як кетони, виникають, коли організму не вистачає інсуліну для розщеплення цукру в крові, а клітинам — енергії. Щоб компенсувати це, печінка розщеплює жир на паливо, а побічним продуктом є кетони.

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Абде зазначив, що така реакція може виникнути, якщо у вас діабет як першого, так і другого типу.

– У вас може одночасно бути сильна сухість у роті та сильна спрага, – додав Абде.

За його словами, ви можете виявити, що вам потрібно мочитися частіше, ніж зазвичай: це також може бути ознакою високого рівня цукру в крові.

Тим, хто страждає від низького рівня цукру в крові, можна очікувати перепадів настрою.

– Якщо ви почуваєтеся дратівливим, агресивним або розгубленим з невідомої причини, це може бути ознакою низького рівня цукру в крові, – сказав Абде.

За його словами, деякі люди також можуть відчувати проблеми з координацією або їм важко ухвалювати рішення, а також легку ейфорію, за якої може виникнути відчуття, ніби ви трохи п’яні.

Тому якщо ви відчуваєте незрозумілі перепади настрою або фруктовий запах із рота, обов’язково запишіться на прийом до свого лікаря, резюмує експерт.

Джерело: Express