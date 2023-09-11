Фармацевт Хусейн Абде в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал об очень необычном симптоме, который может указывать на диабет II типа. И это — фруктовый запах изо рта.

По словам Абде, “фруктовое дыхание” может указывать на высокий уровень кетонов, что требует срочного внимания медицинского работника.

Как отмечают эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), кислоты, известные как кетоны, возникают, когда организму не хватает инсулина для расщепления сахара в крови, а клеткам — энергии. Чтобы компенсировать это, печень расщепляет жир на топливо, а побочным продуктом являются кетоны.

Сейчас смотрят

Абде отметил, что такая реакция может возникнуть, если у вас диабет как первого, так и второго типа.

— У вас может одновременно быть сильная сухость во рту и сильная жажда, — добавил Абде.

По его словам, вы можете обнаружить, что вам нужно мочиться чаще, чем обычно: это также может быть признаком высокого уровня сахара в крови.

Тем, кто страдает от низкого уровня сахара в крови, можно ожидать перепадов настроения.

— Если вы чувствуете себя раздражительным, агрессивным или растерянным по неизвестной причине, это может быть признаком низкого уровня сахара в крови, — сказал Абде.

По его словам, некоторые люди также могут испытывать проблемы с координацией или им трудно принимать решения, а также легкую эйфорию, при которой может возникнуть ощущение, будто вы немного пьяны.

Поэтому если вы испытываете необъяснимые перепады настроения или чувствуете фруктовый запах изо рта, обязательно запишитесь на прием к своему врачу, резюмирует эксперт.

Источник: Express