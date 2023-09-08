Команда британских ученых из Университета Суррея в ходе первого в своем роде исследования подтвердила роль депрессии в развитии диабета ІІ типа.

Предыдущие исследования показали, что диабетики с этим типом болезни в два раза чаще страдают депрессией по сравнению с людьми, не имеющими диабета.

Однако до сих пор было неясно, является ли депрессия причиной диабета ІІ типа или наоборот. И есть ли другие факторы, ответственные за связь между двумя состояниями.

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Британские ученые выявили семь генетических вариантов, которые способствовали развитию диабета ІІ типа и депрессии. Общие гены в этих вариантах играют роль в выработке инсулина, уровне воспаления в мозге, поджелудочной железе и жировой ткани.

Чтобы собрать такие данные, команда проанализировала генетическую и медицинскую информацию тысяч британских и финских участников.

— Это чрезвычайно важное исследование дает нам новое представление о связях между генетикой, диабетом ІІ типа и депрессией, — отметила директор по исследованиям Diabetes UK Элизабет Робертсон.

Робертсон также подчеркнула, что эти знания могут помочь медицинским работникам улучшить уход и поддержку людей с депрессией в анамнезе и предотвратить больше случаев диабета ІІ типа.

Источник: Express