Команда британських учених з Університету Суррея під час першого у своєму роді дослідження підтвердила роль депресії в розвитку діабету ІІ типу.

Попередні дослідження показали, що діабетики з цим типом хвороби вдвічі частіше страждають на депресію порівняно з людьми, які не мають діабету.

Однак досі було незрозуміло, чи є депресія причиною діабету ІІ типу, чи навпаки. І чи є інші чинники, відповідальні за зв’язок між двома станами.

Зараз дивляться

Британські вчені виявили сім генетичних варіантів, які сприяли розвитку діабету ІІ типу та депресії. Спільні гени в цих варіантах відіграють роль у виробленні інсуліну, рівні запалення в мозку, підшлунковій залозі та жировій тканині.

Щоб зібрати такі дані, команда проаналізувала генетичну та медичну інформацію тисяч британських і фінських учасників.

– Це надзвичайно важливе дослідження дає нам нове уявлення про зв’язки між генетикою, діабетом ІІ типу та депресією, – зазначила директор з досліджень Diabetes UK Елізабет Робертсон.

Робертсон також наголосила, що ці знання можуть допомогти медичним працівникам поліпшити догляд і підтримку людей з депресією в анамнезі та запобігти більшій кількості випадків діабету ІІ типу.

Джерело: Express