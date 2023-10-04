Более 400 млн. людей во всем мире страдают сахарным диабетом. При сахарном диабете происходит нарушение взаимодействия гормона инсулина с клеточными веществами, что ведет к гипергликемии — стойкому повышению уровня глюкозы в крови.

Именно поэтому ученые постоянно изучают свойства продуктов для профилактики этой болезни. Последнее совместное исследование, проведенное австралийскими и китайскими учеными, показывает, что в этот список можно добавить черный чай.

К эксперименту было привлечено 1 923 человека из разных провинций Китая в возрасте от 20 до 80 лет. Из них 436 человек страдали диабетом, 352 — имели преддиабетическое состояние, а остальные — нормальный уровень глюкозы в крови.

Сейчас смотрят

По условиям, часть участников пила различные виды чая, остальные люди не пили чай вообще.

Также было учтено частоту потребления (никогда, иногда, часто или ежедневно) и тип чая (зеленый, черный, темный и другие виды).

Результаты показали, что ежедневное чаепитие может помочь контролировать уровень сахара в крови и уменьшить риск диабета II типа.

В группе, которая отдавала предпочтение ферментированному черному чаю риск развития диабета был на 53% ниже, а преддиабетического состояния — на 47% меньше по сравнению с теми, кто вообще не пил этот напиток.

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые проводят двойное слепое рандомизированное исследование, чтобы исследовать влияние черного чая на контроль уровня глюкозы в крови у людей, страдающих диабетом II типа.

Источник: EurekAlert!