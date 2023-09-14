Почему от булок толстеют, а от калорийной фасоли или спагетти — нет? Секрет в гликемическом индексе! Как перехитрить организм, употребляя преимущественно продукты с низким гликемическим индексом, рассказывает Фактам ICTV эндокринолог Дина Крылова.

Что такое гликемический индекс

— Гликемическим индексом (ГИ) ученые называют показатель, отражающий скорость, с которой тот или иной продукт расщепляется в организме до глюкозы — главного источника энергии. Чем выше ГИ, тем быстрее подскочит уровень сахара в крови и больше выработается инсулина, призванного отправить употребленные углеводы непосредственно в жировые депо, — объясняет врач.

Этот мудрый механизм природа разработала еще для наших далеких предков, которые питались нерегулярно и были вынуждены делать энергетические запасы.

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Как определить гликемический индекс продуктов

Очень просто. Данные о гликемическом индексе отображаются в специальных таблицах. Диапазон показателей продуктов и блюд, имеющих низкий гликемический индекс, составляет от 0 до 55, средний — от 56 до 69, высокий — от 70 и выше.

— Низкогликемические продукты, основательно перевариваясь, обеспечивают длительное ощущение сытости и препятствуют чрезмерным скачкам сахара в крови, — поясняет Дина Крылова.

По ее словам, они подавляют аппетит и страхуют от переедания даже в следующий прием пищи. С простыми углеводами все совершенно наоборот.

Вот почему стоит начинать день не с круассанов, а со сложных углеводов (каш, цельнозернового хлеба), белковых продуктов и овощей-фруктов с низким гликемическим индексом.

Иногда нам все же нужен быстрый прилив энергии, но для здоровья и стабильного запаса бодрости в течение дня лучше последовать примеру черепах.

Поэтому если речь идет об употреблении углеводной пищи, целесообразно выбирать продукты с низким гликемическим индексом.

5 здоровых блюд с низким гликемическим индексом

Суши из коричневого риса с тунцом или тофу. Фруктовый салат с обезжиренным йогуртом. Яблочный или ягодный кекс. Запеченная фасоль на цельнозерновых тостах. Авокадо и лосось на ржаном хлебе.

Список продуктов с низким гликемическим индексом