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Эндокринолог рассказала, какие продукты имеют низкий гликемический индекс

14 сентября 2023, 14:01
Марина Мелехова редактор Дина Крылова эндокринолог
продукти
Источник: Unsplash

Почему от булок толстеют, а от калорийной фасоли или спагетти — нет? Секрет в гликемическом индексе! Как перехитрить организм, употребляя преимущественно продукты с низким гликемическим индексом, рассказывает Фактам ICTV эндокринолог Дина Крылова.

 Что такое гликемический индекс

 — Гликемическим индексом (ГИ) ученые называют показатель, отражающий скорость, с которой тот или иной продукт расщепляется в организме до глюкозы — главного источника энергии. Чем выше ГИ, тем быстрее подскочит уровень сахара в крови и больше выработается инсулина, призванного отправить употребленные углеводы непосредственно в жировые депо, — объясняет врач.

Этот мудрый механизм природа разработала еще для наших далеких предков, которые питались нерегулярно и были вынуждены делать энергетические запасы.

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 Как определить гликемический индекс продуктов

Очень просто. Данные о гликемическом индексе отображаются в специальных таблицах. Диапазон показателей продуктов и блюд, имеющих низкий гликемический индекс, составляет от 0 до 55, средний — от 56 до 69, высокий — от 70 и выше.

— Низкогликемические продукты, основательно перевариваясь, обеспечивают длительное ощущение сытости и препятствуют чрезмерным скачкам сахара в крови, — поясняет Дина Крылова.

По ее словам, они подавляют аппетит и страхуют от переедания даже в следующий прием пищи. С простыми углеводами все совершенно наоборот.

Вот почему стоит начинать день не с круассанов, а со сложных углеводов (каш, цельнозернового хлеба), белковых продуктов и овощей-фруктов с низким гликемическим индексом.

Иногда нам все же нужен быстрый прилив энергии, но для здоровья и стабильного запаса бодрости в течение дня лучше последовать примеру черепах.

Поэтому если речь идет об употреблении углеводной пищи, целесообразно выбирать продукты с низким гликемическим индексом.

 5 здоровых блюд с низким гликемическим индексом

  1.  Суши из коричневого риса с тунцом или тофу.
  2. Фруктовый салат с обезжиренным йогуртом.
  3. Яблочный или ягодный кекс.
  4. Запеченная фасоль на цельнозерновых тостах.
  5. Авокадо и лосось на ржаном хлебе.

Список продуктов с низким гликемическим индексом

  • манго — 55
  • мороженое — 52
  • гречка — 50
  • киви — 50
  • рис коричневый — 50
  • спагетти, макароны — 50
  • тортеллини с сыром — 50
  • хлеб, блины из гречневой муки — 50
  • щербет — 50
  • овсяная каша — 49
  • булгур — 48
  • горошек зеленый консервированный — 48
  • сок виноградный без сахара — 48
  • сок грейпфрута без сахара — 48
  • хлеб фруктовый — 47
  • сок ананасовый без сахара — 46
  • хлеб с отрубями — 45
  • груши консервированные — 44
  • суп-пюре чечевичный — 44
  • фасоль цветная — 42
  • виноград — 40
  • горошек зеленый, свежий — 40
  • сок апельсиновый без сахара — 40
  • сок яблочный без сахара — 40
  • фасоль белая — 40
  • хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной — 40
  • хлеб тыквенный — 40
  • рыбные палочки — 38
  • спагетти из муки грубого помола — 38
  • апельсин — 35
  • инжир — 35
  • йогурт натуральный — 35
  • йогурт обезжиренный — 35
  • киноа — 35
  • курага — 35
  • морковь сырая — 35
  • мороженое из соевого молока -35
  • груша — 34
  • зерна ржаные пророщенные — 34
  • клубника — 32
  • молоко цельное — 32
  • банан зеленый — 30
  • бобы черные — 30
  • нут — 30
  • джем без сахара — 30
  • молоко 2.5% — 30
  • молоко соевое — 30
  • персик — 30
  • яблоко — 30
  • сосиски — 28
  • молоко обезжиренное — 27
  • чечевица красная — 25
  • вишня — 22
  • горох желтый измельченный — 22
  • грейпфрут — 22
  • перловая крупа — 22
  • слива — 22
  • чечевица зеленая — 22
  • шоколад черный (70% какао) — 22
  • абрикос — 20
  • арахис — 20
  • соевые бобы — 20
  • рисовые отруби — 19
  • орехи грецкие — 15
  • баклажаны — 10
  • брокколи — 10
  • грибы — 10
  • зеленый перец — 10
  • капуста — 10
  • лук — 10
  • помидоры — 10
  • салат листовой — 10
  • салат-латук — 10
  • чеснок — 10
  • семена подсолнечника — 8
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